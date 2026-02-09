È morto Giancarlo Dettori, grande interprete del teatro italiano

"Si è compiuto il tempo. Un'era lunga novantatré anni si dissolve nell'eterno, e il mio pianto diventa preghiera". La famiglia annuncia così, sui social, la morte a Milano dell'attore di teatro Giancarlo Dettori. "Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova - scrive il figlio Carlo -. Papà, hai varcato la soglia della luce: ora sei con la tua Franchina (la moglie Franca Nuti, anche lei attrice, ndr) nel luogo dove l'amore non conosce separazione". Era sposato con l’attrice Franca Nuti (scomparsa nel 2024), con la quale aveva condiviso parte della vita personale e professionale. La sua scomparsa segna la perdita di una figura di riferimento del teatro italiano del dopoguerra, apprezzata per la sua versatilità, profondità interpretativa e il contributo alla cultura drammaturgica nazionale.

Voce e volto di un'epoca

Giancarlo Dettori era uno dei volti più importanti della scena teatrale italiana moderna, noto soprattutto per la sua lunga carriera sul palcoscenico e per la forte collaborazione con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano — tra le produzioni più significative quella di Arlecchino servitore di due padroni e molte altre opere classiche e contemporanee. Nato a Cagliari il 5 aprile 1932, si era formato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e aveva lavorato non solo in teatro, ma anche in televisione e in alcune produzioni radiofoniche e cinematografiche come Maledetto il giorno che t'ho incontrato di e con Carlo Verdone. Tra le sue apparizioni televisive ricordate ci sono il varietà “Insieme” (1976) e il quiz “Giallo sera” (1984), oltre alla serie Casa Cecilia accanto a Delia Scala. Dettori era anche noto per essere stato il primo interprete televisivo del Mago Zurlì, ruolo iconico per intere generazioni.