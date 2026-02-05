Neve, ghiaccio e gloria, cosa sapere sul docufilm stasera in tv

Neve, Ghiaccio e Gloria, il documentario di Paolo Geremei che ripercorre settant’anni di storia italiana attraverso lo sport, va in onda in prima visione su Rai 2 giovedì 5 febbraio, la sera prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Di cosa parla Neve, Ghiaccio e Gloria

Neve, Ghiaccio e Gloria - diretto da Paolo Geremei e prodotto da Art FK Produzioni in collaborazione con Rai Documentari - offre un affresco emozionante e coinvolgente della storia degli sport invernali italiani, ripercorrendo circa settant’anni di evoluzione sportiva, sociale e culturale del nostro Paese.

Il documentario collega idealmente passato, presente e futuro: parte dalla prima Olimpiade Invernale in Italia, quella di Cortina d’Ampezzo del 1956, dove per la prima volta lo sport su neve e ghiaccio entra nelle case degli italiani attraverso la televisione, e arriva fino all’attesa attorno a Milano Cortina 2026. Immagini d’archivio si alternano a riprese moderne, dando forma a un racconto che documenta non solo imprese sportive, ma anche l’evoluzione della nostra società, il rapporto tra territori e nazionalismo sportivo, e l’importanza della disciplina olimpica come collante generazionale.

La narrazione è affidata alla voce di Cristiana Capotondi, che guida lo spettatore attraverso tappe storiche, trasformazioni e grandi momenti di gloria. Le testimonianze di campioni come Deborah Compagnoni, Carolina Kostner, Giorgio Rocca, Armin Zöggeler e altri arricchiscono il racconto, insieme a contributi istituzionali che spiegano il significato culturale dello sport e il suo ruolo nell’identità nazionale.

Oltre alle imprese degli atleti, Neve, Ghiaccio e Gloria esplora anche lo sviluppo delle infrastrutture e delle location che hanno segnato le Olimpiadi italiane, come l’Acinque Ice Arena di Varese e le piste storiche di sci alpino, fondo e bob.