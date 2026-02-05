Neve, ghiaccio e gloria, cosa sapere sul docufilm stasera in tv

Va in onda in prima visione su Rai 2 giovedì 5 febbraio, la sera prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, il documentario che celebra 70 anni di storia dello sport invernale italiano
Neve, Ghiaccio e Gloria, il documentario di Paolo Geremei che ripercorre settant’anni di storia italiana attraverso lo sport, va in onda in prima visione su Rai 2 giovedì 5 febbraio, la sera prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.
Di cosa parla Neve, Ghiaccio e Gloria
Neve, Ghiaccio e Gloria - diretto da Paolo Geremei e prodotto da Art FK Produzioni in collaborazione con Rai Documentari - offre un affresco emozionante e coinvolgente della storia degli sport invernali italiani, ripercorrendo circa settant’anni di evoluzione sportiva, sociale e culturale del nostro Paese.
Il documentario collega idealmente passato, presente e futuro: parte dalla prima Olimpiade Invernale in Italia, quella di Cortina d’Ampezzo del 1956, dove per la prima volta lo sport su neve e ghiaccio entra nelle case degli italiani attraverso la televisione, e arriva fino all’attesa attorno a Milano Cortina 2026. Immagini d’archivio si alternano a riprese moderne, dando forma a un racconto che documenta non solo imprese sportive, ma anche l’evoluzione della nostra società, il rapporto tra territori e nazionalismo sportivo, e l’importanza della disciplina olimpica come collante generazionale.
La narrazione è affidata alla voce di Cristiana Capotondi, che guida lo spettatore attraverso tappe storiche, trasformazioni e grandi momenti di gloria. Le testimonianze di campioni come Deborah Compagnoni, Carolina Kostner, Giorgio Rocca, Armin Zöggeler e altri arricchiscono il racconto, insieme a contributi istituzionali che spiegano il significato culturale dello sport e il suo ruolo nell’identità nazionale.
Oltre alle imprese degli atleti, Neve, Ghiaccio e Gloria esplora anche lo sviluppo delle infrastrutture e delle location che hanno segnato le Olimpiadi italiane, come l’Acinque Ice Arena di Varese e le piste storiche di sci alpino, fondo e bob.
Le voci dei protagonisti
Nel documentario Neve, Ghiaccio e Gloria, la narrazione attraversa 70 anni di sport italiano sulla neve e sul ghiaccio attraverso immagini d’archivio e contributi di grandi campioni che hanno segnato la storia delle Olimpiadi invernali. Tra loro Deborah Compagnoni, una delle più grandi sciatrici alpine italiane di sempre, plurimedagliata olimpica negli anni ’90. E poi Giorgio Rocca, campione di sci alpino attivo negli anni 2000, protagonista delle competizioni di gigante e slalom; Armin Zöggeler, eggenda dello slittino italiano, plurimedagliato olimpico in diverse edizioni dei Giochi; Giorgio Di Centa, fondista azzurro vincitore di medaglie olimpiche nel fondo, figura storica dello sci nordico italiano. E Carolina Kostner, icona del pattinaggio artistico su ghiaccio, medagliata olimpica e tra le atlete italiane più amate della disciplina. Il documentario olimoico, infine, dà spazio anche a storie di campioni paralimpici, evidenziando il valore dello sport a tutti i livelli, da Gianmaria Dal Maistro (atleta paralimpico che ha rappresentato l’Italia nello sci) a Daila Dameno, un’altra protagonista paralimpica, simbolo di determinazione e successo nelle competizioni sulla neve.