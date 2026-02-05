Anaconda: una commedia scacciapensieri che morde il cinema stesso

Anaconda è un reboot metacinematografico che rilegge il film del 1997 come una commedia d’avventura consapevole, autoironica e sorprendentemente affettuosa. Diretto da Tom Gormican e interpretato da Jack Black, Paul Rudd, Thandiwe Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior e Selton Mello , il film gioca con citazioni, nostalgia anni Novanta, curiosità produttive e una colonna sonora programmaticamente pop, trasformando il mito dell’anaconda in uno scacciapensieri divertito e divertente, al cinema dal 5 febbraio

Il punto di partenza è dichiaratamente metacinematografico. Un gruppo di amici di mezza età, vite normali, sogni rimasti in sospeso, decide di rifare Anaconda, quel bizzarro oggetto anni Novanta che, tra foreste amazzoniche finte, CGI acerba e overacting memorabile, è entrato nell’immaginario collettivo più per le risate involontarie che per il brivido. E qui arriva il colpo di genio: il film sa benissimo di partire da un materiale ridicolo e lo tratta con un rispetto che non è reverenza, ma affetto.

Rifare Anaconda nel 2025 non è un’idea sensata. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce il film, ora in sala in Italia dal 5 febbraio 2026., Un'opera che non ambisce al riscatto critico, non cerca la riabilitazione storica, . Al contrario, sceglie una strada molto più onesta e, in fondo, più intelligente: abbraccia la propria natura di giocattolo cinematografico , ne riconosce i limiti, li esibisce e ci scherza sopra.

La trama: rifare un film per rifare la propria vita

La storia segue un gruppo di amici di lunga data arrivati a un punto morto delle rispettive esistenze, uniti da un passato comune fatto di cinema artigianale, videocamere sgangherate e sogni precoci. Intorno ai tredici anni, Doug aveva scritto, diretto e interpretato un cortometraggio horror intitolato The Quatch, girato insieme a Griff e Claire: un film ingenuo e rumoroso, ma serissimo nel suo desiderio di fare paura. Quel piccolo mito privato riaffiora anni dopo durante la festa di compleanno di Doug, quando Griff gli regala una vecchia videocassetta appena ritrovata, riportando alla luce non solo immagini sgranate, ma l’idea stessa di un futuro immaginato insieme e mai davvero realizzato.

Griff, interpretato da Paul Rudd, è oggi un attore disoccupato, appena cacciato da una comparsata nella serie S.W.A.T. e persino da un’improbabile apparizione in una serie medical, colpevole di aver recitato una battuta con un accento tanto fuori luogo quanto ridicolo: una maliziosa eco dell’indimenticabile parlata di Jon Voight nel primo Anaconda. Doug, il personaggio di Jack Black, vive invece a Buffalo, dove sognava di diventare regista e oggi si ritrova a girare filmini di matrimonio, tentando ostinatamente — e senza riuscirci — di infondervi un’atmosfera horror che nessuna coppia di sposi sembra desiderare. Attorno a loro si muovono altri amici con sogni accantonati e frustrazioni silenziose, tutti accomunati dalla sensazione di aver mancato un appuntamento con se stessi. L’idea di rifare Anaconda come progetto low budget diventa così una fuga e insieme una sfida: tornare a girare un film come quando erano ragazzi. Ma la spedizione in Amazzonia, nata come gioco nostalgico e atto d’amore cinefilo, deraglia rapidamente in un caos produttivo e umano, fino a quando l’anaconda smette di essere un oggetto cinematografico e diventa una presenza reale, costringendo i protagonisti a confrontarsi non solo con il pericolo, ma con il fallimento, l’amicizia e il senso stesso di continuare a raccontare storiie.