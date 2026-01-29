Greenland 2 - Migration, trama e cast del film con Gerard Butler

Introduzione
Greenland 2: Migration, film uscito oggi (giovedì 29 gennaio 2026) nelle sale italiane, segna il ritorno del cinema catastrofico americano con un thriller post-apocalittico che esplora le conseguenze di una catastrofe cosmica globale.
Diretto da Ric Roman Waugh e scritto da Chris Sparling e Mitchell LaFortune, il film è il sequel di Greenland (2020) e riprende le vicende della famiglia Garrity in un mondo ancora devastato dalla cometa Clarke.
Con Gerard Butler e Morena Baccarin nei panni dei protagonisti e un cast che include Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah e Tommie Earl Jenkins, il film si propone di raccontare la sopravvivenza dell’umanità tra pericoli ambientali e conflitti tra superstiti.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Greenland 2: Migration, dalla trama al cast fino ai dettagli relativi alla produzione. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama
***Attenzione: ciò che segue potrebbe contenere spoiler della trama, quindi se non volete anticipazioni proseguite oltre***
La trama di Greenland 2: Migration segue le vicende della famiglia Garrity alcuni anni dopo il disastro provocato dalla cometa Clarke. Il mondo è profondamente cambiato: tempeste elettromagnetiche improvvise, radiazioni persistenti e terremoti rendono l’ambiente ostile.
La famiglia viveva in un bunker sotterraneo in Groenlandia, dove Allison guida la comunità, John svolge il ruolo di ingegnere e scout, e il figlio adolescente Nathan aspira a diventare esploratore. La narrazione accompagna i Garrity in un viaggio pericoloso verso un luogo ritenuto sicuro, attraversando territori devastati e affrontando minacce naturali e umane.
Lungo il percorso, incontrano altri sopravvissuti, stringono alleanze e affrontano sfide che mettono alla prova il loro coraggio e la loro coesione familiare, fino a raggiungere un territorio che offre segnali di rinascita della Terra.
Cast
Il cast di Greenland 2: Migration include sia i protagonisti del primo film sia nuovi interpreti. Gerard Butler torna nei panni di John Garrity, mentre Morena Baccarin riprende il ruolo di Allison Garrity. Roman Griffin Davis interpreta Nathan Garrity, sostituendo Roger Dale Floyd, e Amber Rose Revah veste i panni della dottoressa Amina.
Il film vede inoltre Gordon Alexander come tenente Blake, Peter Polycarpou come Dr. Haugen, William Abadie come Denis Laurent, Nelia Valery Da Costa come Camille e Tommie Earl Jenkins come generale Sharpe. Completano il cast Trond Fausa Aurvåg, Rachael Evelyn, Sidsel Siem Koch, Alex Lanipekun e Nathan Wiley, contribuendo a delineare un universo popolato di sopravvissuti e figure chiave nella narrazione post-apocalittica.
Produzione
La produzione di Greenland 2: Migration era stata annunciata nel giugno 2021. Gran parte del cast originale è stata poi confermata. STX ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale per 75 milioni di dollari al Festival di Cannes 2021, mentre Morena Baccarin, inizialmente incerta, ha deciso di tornare per il sequel di Greenland.
Roman Griffin Davis ha sostituito Roger Dale Floyd nel ruolo di Nathan Garrity. Nel maggio 2024, Lionsgate ha acquisito i diritti di distribuzione per gli Stati Uniti e Eric Freidenberg ha curato il montaggio in post-produzione, assicurando continuità narrativa e ritmo cinematografico.
Riprese
Le riprese principali di Greenland 2: Migration sono ufficialmente iniziate il 29 aprile 2024 presso gli Shinfield Studios e ad Alton, nella contea dell’Hampshire, nel Regno Unito, segnando l’inizio di una produzione ambiziosa e molto attesa. La scelta delle location è stata strategica: gli studi hanno permesso di controllare con precisione le condizioni di luce e scenografia per le scene più complesse, mentre le ambientazioni esterne ad Alton hanno fornito un contesto realistico per alcune sequenze chiave del film. Oltre a queste località britanniche, la produzione ha incluso sessioni aggiuntive in Islanda, selezionata per i suoi paesaggi suggestivi e in grado di evocare l’atmosfera desolata e post-apocalittica centrale alla trama del film.
La produzione ha richiesto un impegno notevole da parte di tutte le troupe coinvolte, con pianificazione meticolosa per garantire che le scene d’azione, gli effetti speciali e le riprese in esterni si integrassero perfettamente. Il team di effetti visivi ha lavorato a stretto contatto con regista e scenografi, progettando con attenzione ogni dettaglio per ricreare un ambiente credibile, immersivo e drammatico. Ogni sequenza è stata studiata in anticipo per massimizzare l’impatto visivo, assicurando al contempo la sicurezza sul set e il rispetto dei tempi di produzione.
Le riprese si sono concluse nel luglio 2024, dopo circa tre mesi di lavoro intenso e coordinato, segnando la fine della fase principale di realizzazione del film. Questa tempistica ha permesso di dedicare ampi margini alla post-produzione, inclusa la composizione degli effetti visivi, il montaggio delle sequenze, il sound design e la colonna sonora. La post-produzione è stata quindi completata con l’obiettivo di garantire un’esperienza cinematografica completa, preparando il film per la sua uscita in sala e anticipando le aspettative dei fan della saga.