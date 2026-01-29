Greenland 2 - Migration, trama e cast del film con Gerard Butler

Le riprese principali di Greenland 2: Migration sono ufficialmente iniziate il 29 aprile 2024 presso gli Shinfield Studios e ad Alton, nella contea dell’Hampshire, nel Regno Unito, segnando l’inizio di una produzione ambiziosa e molto attesa. La scelta delle location è stata strategica: gli studi hanno permesso di controllare con precisione le condizioni di luce e scenografia per le scene più complesse, mentre le ambientazioni esterne ad Alton hanno fornito un contesto realistico per alcune sequenze chiave del film. Oltre a queste località britanniche, la produzione ha incluso sessioni aggiuntive in Islanda, selezionata per i suoi paesaggi suggestivi e in grado di evocare l’atmosfera desolata e post-apocalittica centrale alla trama del film.

La produzione ha richiesto un impegno notevole da parte di tutte le troupe coinvolte, con pianificazione meticolosa per garantire che le scene d’azione, gli effetti speciali e le riprese in esterni si integrassero perfettamente. Il team di effetti visivi ha lavorato a stretto contatto con regista e scenografi, progettando con attenzione ogni dettaglio per ricreare un ambiente credibile, immersivo e drammatico. Ogni sequenza è stata studiata in anticipo per massimizzare l’impatto visivo, assicurando al contempo la sicurezza sul set e il rispetto dei tempi di produzione.

Le riprese si sono concluse nel luglio 2024, dopo circa tre mesi di lavoro intenso e coordinato, segnando la fine della fase principale di realizzazione del film. Questa tempistica ha permesso di dedicare ampi margini alla post-produzione, inclusa la composizione degli effetti visivi, il montaggio delle sequenze, il sound design e la colonna sonora. La post-produzione è stata quindi completata con l’obiettivo di garantire un’esperienza cinematografica completa, preparando il film per la sua uscita in sala e anticipando le aspettative dei fan della saga.