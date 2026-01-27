Giorno della Memoria, su Sky e NOW arriva "Il dono più prezioso"

Il film di animazione firmato da Michel Hazanavicius fa il suo debutto ufficiale in tutte le sale italiane e, contemporaneamente, arriva stasera alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Stories e in streaming su NOW. È il cuore di una giornata che Sky dedica al ricordo: un percorso necessario per non smettere di ricordare

Tratto dal romanzo “Una merce molto pregiata” di Jean-Claude Grumberg, il film consente un percorso interdisciplinare tra letteratura e cinema: confrontare il testo scritto e la sua trasposizione filmica significa chiedersi come cambia il racconto attraverso i linguaggi e in che modo l’arte possa farsi memoria, testimonianza e coscienza critica, intrecciando emozioni profonde e momenti di riflessione quotidiana, perfetti per commemorare il 27 gennaio con un messaggio di memoria e unione.

Il film racconta la storia di una coppia di contadini polacchi che salva una bambina ebrea che è stato gettato, presumibilmente dai genitori, da un treno della morte in corsa e decide di prendersene cura nonostante i loro pregiudizi antisemiti. La pellicola permette di riflettere sull’umanità, sulla solidarietà e sulla capacità di scegliere, anche nei momenti più drammatici, il bene contro il male, la cura contro l’indifferenza. Questi valori non appartengono solo al passato, ma interrogano profondamente il nostro presente, in un'uscita speciale nel Giorno della Memoria dedicata alla Shoah e alla riflessione storica.

In occasione del Giorno della Memoria, debutta su Sky Cinema in contemporanea con l’uscita sala (distribuito da Lucky Red), IL DONO PIU’ PREZIOSO , il delicato film d’animazione diretto dal regista premio Oscar® per “The Artist”, Michel Hazanavicius e presentato in anteprima nella Sezione Ufficiale in Concorso al Festival di Cannes 2024, martedì 27 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Stories e in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

C’era una volta un povero taglialegna che viveva con la moglie in una grande foresta. Il freddo, la fame, la povertà e una guerra spietata rendevano la loro vita durissima. Un giorno, la moglie del taglialegna trova un piccolo fagottino nella neve. Una neonata era stata lanciata da uno dei tanti treni che attraversano la foresta. Questa bambina, questo dono prezioso, trasformerà definitivamente la vita del taglialegna e di sua moglie, così come quelle delle persone che incontrerà lungo il suo cammino, tra cui l’uomo che l’ha lanciata dal treno in corsa. Alcuni cercheranno di proteggerla a tutti i costi. La loro storia rivelerà il peggio e il meglio del cuore degli uomini.

GIORNO DELLA MEMORIA – LA PROGRAMMAZIONE SPECIALE SU SKY CINEMA STORIES

In occasione del Giorno della Memoria, Sky Cinema Stories dedica l’intera giornata del 27 gennaio a una programmazione speciale pensata per accompagnare lo spettatore in un percorso di ricordo, consapevolezza e riflessione. Fin dal mattino, una maratona di film affronta il tema della Shoah e delle sue conseguenze attraverso sguardi e linguaggi diversi: dal viaggio identitario di Ogni cosa è illuminata di Liev Schreiber, al racconto della resistenza culturale e artistica in Resistance di Jonathan Jakubowicz, fino alla dimensione intima della memoria in Hometown: la strada dei ricordi. Non mancano capolavori imprescindibili come La vita è bella di Roberto Benigni e Schindler’s List di Steven Spielberg, affiancati da opere più recenti come The Secret – Le verità nascoste di Yuval Adler. In prima serata alle 21:15, la prima TV Il dono più prezioso di Michel Hazanavicius diventa il cuore simbolico della giornata, seguito da L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni, per proseguire una riflessione che unisce memoria storica, responsabilità individuale e presente.

IL DONO PIU' PREZIOSO | martedì 27 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Stories e in streaming su NOW.