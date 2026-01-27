L'ultima volta che siamo stati bambini, tutto sul film di Bisio sulla Shoah stasera in tvCinema
L'attore comico loda la storia che affronta un argomento molto drammatico con grande leggerezza. Per lui, doppio ruolo, sia dietro che davanti la macchina da presa
Va in onda in prima tv su Canale 5, martedì 27 gennaio, L'ultima volta che siamo stati bambini, film che segna il debutto alla regia di Claudio Bisio.
Adattamento del romanzo omonimo scritto da Fabio Bartolomei nel 2018, il film ha come protagonisti un gruppo di giovanissimi durante la seconda Guerra Mondiale.
La trama del film ambientato nel 1943
L'ultima volta che siamo stati bambini tratta il tema della Shoah in maniera tenera e struggente, dal punto di vista dei più piccoli.
Ambientato a Roma nell'estate del 1943, vede i protagonisti muoversi all'interno di uno scenario di guerra di cui non si vede ancora la fine. Tutto comincia con la deportazione di Riccardo, parte di un gruppo d'amicin formato da Italo, il figlio di un federale, Vanda, un'orfana cresciuta dalle suore, e Cosimo, il cui papà è un dissidente al confino. I tre, che sono legati da un patto di amicizia con Riccardo, si mettono in testa di andare a riprendere l'amico in Germania seguendo i binari del treno che lo ha portato via da loro. Sulle tracce dello sconsiderato trio si mettono Vittorio, il fratello maggiore di Italo, e suor Agnese, coinvolti loro malgrado in un'avventura spericolata. Un'avventura che è un'odissea, ma soprattutto la fotografia di Roma nei giorni del rastrellamento del ghetto.
A smorzare il tutto ci sono l'ironia delle situazioni, e le connotazioni umoristiche dei personaggi, specie dei ragazzini, lodati da Bisio per la loro bravura.
Approfondimento
Giffoni Film Festival, Claudio Bisio racconta la sua prima regia
Il cast con i quattro giovani protagonisti
Claudio Bisio, attore comico e presentatore, a un certo punto si è trovato ad accettare la proposta dei produttori di assumere l'incarico di regista della pellicola. Ed è stato lui stesso ad ammettere che, uno dei nodi fondamentali, era il cast: molto sarebbe dipeso dagli interpreti dei ragazzini della storia.
Sul set sono arrivati dunque Vincenzo Sebastiani, Alessio di Domenicantonio, Carlotta De Angelis e Lorenzo McGovern Ziani, volti di Italo, Cosimo, Wanda e Riccardo, tutti privi di esperienze significative ad eccezione del secondo che ha lavorato con Matteo Garrone e in altre produzioni. Claudio Bisio compare indossando l'uniforme del federale che ha le movenze del Duce. Vittorio è Francesco Cesari, mentre Suor Agnese è Marianna Fontana.
Approfondimento
Giornata della Memoria, i film sulla Shoah da vedere
Credits: WebPhoto e YouTube
Giornata della Memoria, 23 film per ricordare l'Olocausto. FOTO
In occasione della Giornata della Memoria, riproponiamo alcune delle pellicole più toccanti e celebri della storia del cinema. Da quella più famosa di tutte (“Schindler’s list” di Steven Spielberg) al capolavoro italiano, anch’esso celebre in tutto il mondo, ossia “La vita è bella” di Roberto Benigni, fino al premio Oscar come Miglior film internazionale del 2024, 'La zona d'interesse'. Per non dimenticare, mai A cura di Camilla Sernagiotto