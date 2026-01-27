A smorzare il tutto ci sono l'ironia delle situazioni , e le connotazioni umoristiche dei personaggi, specie dei ragazzini, lodati da Bisio per la loro bravura.

Ambientato a Roma nell' estate del 1943 , vede i protagonisti muoversi all'interno di uno scenario di guerra di cui non si vede ancora la fine. Tutto comincia con la deportazione di Riccardo , parte di un gruppo d'amicin formato da Italo, il figlio di un federale, Vanda, un'orfana cresciuta dalle suore, e Cosimo, il cui papà è un dissidente al confino. I tre, che sono legati da un patto di amicizia con Riccardo, si mettono in testa di andare a riprendere l'amico in Germania seguendo i binari del treno che lo ha portato via da loro. Sulle tracce dello sconsiderato trio si mettono Vittorio, il fratello maggiore di Italo, e suor Agnese, coinvolti loro malgrado in un'avventura spericolata. Un'avventura che è un'odissea, ma soprattutto la fotografia di Roma nei giorni del rastrellamento del ghetto.

L'ultima volta che siamo stati bambini tratta il tema della Shoah in maniera tenera e struggente, dal punto di vista dei più piccoli.

Il cast con i quattro giovani protagonisti



Claudio Bisio, attore comico e presentatore, a un certo punto si è trovato ad accettare la proposta dei produttori di assumere l'incarico di regista della pellicola. Ed è stato lui stesso ad ammettere che, uno dei nodi fondamentali, era il cast: molto sarebbe dipeso dagli interpreti dei ragazzini della storia.

Sul set sono arrivati dunque Vincenzo Sebastiani, Alessio di Domenicantonio, Carlotta De Angelis e Lorenzo McGovern Ziani, volti di Italo, Cosimo, Wanda e Riccardo, tutti privi di esperienze significative ad eccezione del secondo che ha lavorato con Matteo Garrone e in altre produzioni. Claudio Bisio compare indossando l'uniforme del federale che ha le movenze del Duce. Vittorio è Francesco Cesari, mentre Suor Agnese è Marianna Fontana.