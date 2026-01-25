Elisa, il thriller di Leonardo Di Costanzo da stasera su Sky e NOW

Il cinema d’autore incontra la cronaca più profonda nell'ultima opera di Leonardo Di Costanzo presentata in concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Ispirato a fatti reali e al saggio "Io volevo ucciderla", il film scava nel trauma di una donna condannata per un omicidio apparentemente inspiegabile. Un viaggio teso e inquietante tra le pieghe della psiche umana, in arrivo domenica 25 gennaio in esclusiva su Sky e NOW..

Dopo il successo di Ariaferma, Leonardo Di Costanzo torna a esplorare i confini della reclusione, questa volta spostando l'obiettivo dal sistema carcerario all'abisso della mente umana. "Elisa", presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, debutterà in prima TV domenica 25 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Il film sarà disponibile anche on demand, con l’opzione del formato 4K per un’esperienza visiva ancora più immersiva

Un’indagine psicologica tra verità e manipolazione

La pellicola trae ispirazione da una vicenda reale e complessa, rielaborando le analisi contenute nel saggio Io volevo ucciderla dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali. Al centro della narrazione c'è Elisa, interpretata da Barbara Ronchi, una donna che sta scontando una pena di dieci anni per aver ucciso la sorella maggiore e averne bruciato il corpo. Il regista descrive la protagonista come un soggetto enigmatico: “un personaggio di cui percepiamo la sofferenza, ma anche la freddezza e la capacità di manipolare le persone vicine”. Attraverso un confronto serrato con il criminologo Alaoui, il film costringe lo spettatore a oscillare tra l'empatia e il rifiuto, mentre i ricordi della donna iniziano faticosamente a riemergere dal silenzio