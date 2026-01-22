Offerte Sky
Oscar 2026: i film candidati su Sky Cinema, NOW e Primafila

Cinema

Con l’annuncio delle nomination agli Oscar® 2026, Sky Cinema e NOW arricchiscono la programmazione con una selezione di titoli candidati ai premi. Dal 26 gennaio arriva I Peccatori, record di candidature, seguito a marzo da Un semplice incidente. Già disponibile Jurassic World – La rinascita. Su Sky Primafila spazio anche a Una battaglia dopo l’altra, Blue Moon, Elio, Weapons e Bugonia. A marzo debutta inoltre una collezione On Demand dedicata ai film premiati delle passate edizioni.

 I film candidati agli Oscar® 2026 sono stati appena annunciati. Dal 26 gennaio, su Sky Cinema e NOW, arriva I PECCATORI, il titolo con il record di 16 candidature, tra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Michael B. Jordan), Miglior Regia (Ryan Coogler), Miglior Attore Non Protagonista (Delroy Lindo), Miglior Attrice Non Protagonista (Wunmi Mosaku) oltre a una nomination anche nella nuovissima categoria Miglior Casting. A marzo la programmazione di Sky Cinema vedrà anche un altro film candidato, sia come Miglior Film Internazionale che per la categoria Miglior Sceneggiatura Originale, UN SEMPLICE INCIDENTE. Mentre è già disponibile JURASSIC WORLD: LA RINASCITA, che si contende la candidatura nella categoria Migliori Effetti Visivi.

l’offerta di Sky Primafila

Ricca anche l’offerta di Sky Primafila, che propone in catalogo numerosi titoli candidati. Tra questi, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, acclamato da critica e pubblico, UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA (13 nomination), BLUE MOON (2 nomination), ELIO (1 nomination) e WEAPONS (1 nomination). Dal 4 febbraio sarà inoltre disponibile BUGONIA (4 nomination).

Inoltre, a marzo sarà disponibile On Demand una collezione dedicata ai film da Oscar® che raccoglierà una ricchissima selezione di titoli premiati nelle passate edizioni.

 

