Con I delitti del BarLume – La danza dello squalo si chiude la tredicesima stagione tra paranoia balneare, amori incrociati e sospetti che galleggiano come relitti. Uno squalo al largo di Pineta diventa l’incubo dell’estate quando un uomo scompare in mare, ma l’indagine della commissaria Fusco – affiancata dall’ingombrante Massimo – svela che il vero pericolo potrebbe essere altrove. Ospite d’eccezione Sandro Veronesi. In prima TV lunedì 19 gennaio su Sky Cinema e e in streaming su NOW.

La regia di questo terzo film è affidata a Milena Cocozza ed è sceneggiato da Roan Johnson , Davide Lantieri , Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi .

Arriva su Sky Cinema l’ultima delle nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME , la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company) , liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Il titolo della storia che chiude la tredicesima stagione è “ LA DANZA DELLO SQUALO ” in onda lunedì 19 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K .

Sempre presenti gli amati personaggi che animano le storie del BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

I Delitti del BarLume, la trama di LA DANZA DELLO SQUALO

Lo squalo avvistato al largo di Pineta è l’incubo dell’estate e quando il ganzo di Olivia, l’amica di Massimo, sparisce in mare, tutto lascia pensare che sia stato la sua prima vittima. Il ritrovamento di una muta squarciata sembra confermarlo, ma alla Fusco qualcosa non torna e così, mentre il BarLume brulica di amori incrociati e complotti domestici, indaga sul caso con l’aiuto – discutibile – di Massimo. Il pericolo è in mare… o forse no?

I DELITTI DEL BARLUME - LA DANZA DELLO SQUALO | Lunedì 19 gennaio in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.