Qualcuno volò sul nido del cuculo tornerà in sala

In occasione del cinquantesimo anniversario della sua uscita, Qualcuno volò sul nido del cuculo tornerà sul grande schermo. La pellicola con Jack Nicholson e Louis Fletcher sarà nelle sale italiane il 12, il 13 e il 14 gennaio 2026.

La pellicola, nella versione restaurata in 4K dall'Academy Film Archive, tornerà nelle sale italiane da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio 2026. Il lavoro, diretto da Miloš Forman, ha visto protagonisti Jack Nicholson e Louis Fletcher nei panni di Randle Patrick McMurphy e dell’infermiera Mildred Ratched. Nel cast anche Danny DeVito nel ruolo di Martini, Christopher Lloyd come Taber, Brad Dourif nei panni di Billy Bibbit, Vincent Schiavelli come Frederickson e Will Sampson nel ruolo di Bromden. Michael Douglas e Saul Zaentz hanno firmato la produzione, mentre Jack Nitzsche ha realizzato la colonna sonora.

Qualcuno volò sul nido del cuculo, uscito in America nel 1975 e in Italia pochi mesi dopo, ha immediatamente conquistato pubblico e critica incassando oltre 160.000.000 di dollari al botteghino internazionale e trionfando alla 48esima edizione degli Academy Awards nelle categorie Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista, Miglior attrice protagonista e Miglior sceneggiatura non originale.