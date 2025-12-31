Qualcuno volò sul nido del cuculo tornerà in sala

Tratto dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, la pellicola ha vinto cinque statuette alla 48esima edizione degli Academy Awards: Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista, Miglior attrice protagonista e Miglior sceneggiatura non originale
In occasione del cinquantesimo anniversario della sua uscita, Qualcuno volò sul nido del cuculo tornerà sul grande schermo. La pellicola con Jack Nicholson e Louis Fletcher sarà nelle sale italiane il 12, il 13 e il 14 gennaio 2026.
qualcuno volò sul nido del cuculo, in sala dal 12 al 14 gennaio 2026
La pellicola, nella versione restaurata in 4K dall'Academy Film Archive, tornerà nelle sale italiane da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio 2026. Il lavoro, diretto da Miloš Forman, ha visto protagonisti Jack Nicholson e Louis Fletcher nei panni di Randle Patrick McMurphy e dell’infermiera Mildred Ratched. Nel cast anche Danny DeVito nel ruolo di Martini, Christopher Lloyd come Taber, Brad Dourif nei panni di Billy Bibbit, Vincent Schiavelli come Frederickson e Will Sampson nel ruolo di Bromden. Michael Douglas e Saul Zaentz hanno firmato la produzione, mentre Jack Nitzsche ha realizzato la colonna sonora.
Qualcuno volò sul nido del cuculo, uscito in America nel 1975 e in Italia pochi mesi dopo, ha immediatamente conquistato pubblico e critica incassando oltre 160.000.000 di dollari al botteghino internazionale e trionfando alla 48esima edizione degli Academy Awards nelle categorie Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista, Miglior attrice protagonista e Miglior sceneggiatura non originale.
Tratto dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, il film, intitolato One Flew Over the Cuckoo's Nest nella sua versione originale, ha vinto anche ben sei statuette ai Golden Globe.
Come riportato in esclusiva da People, nel luglio di quest’anno Danny DeVito (FOTO) ha raccontato la sua esperienza sul set di Qualcuno volò sul nido del cuculo: “Fortunato abbastanza da farne parte. Che benedizione per me”. L’attore ha poi parlato di Jack Nicholson ai tempi delle riprese della pellicola: “Tutti erano in soggezione. Eravamo di fronte a questo ragazzo che era davvero nel suo momento migliore, quello in cui stava esplodendo”.
