AncheSeLiOdio, il thriller di Mauro John Capece presentato a Madrid

In attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche, prevista per l’inizio del 2026 con distribuzione Imago, è stato presentato in prima mondiale a l Festival de Cine Italiano de Madrid il 4 Dicembre 2025 AncheSeLiOdio, nuovo lungometraggio diretto da Mauro John Capece. Sceneggiato da Corinna Coroneo, interprete del film insieme a Gabriele Silvestrini, Arianna Di Gaetano, Laura Orfanelli, Eleonora Di Gaetano, Randall Paul, Milo Vallone e Adrien Liss, AncheSeLiOdio è il ritratto impietoso di una famiglia che implode, una riflessione amara sulla fragilità dei legami e sul prezzo che si paga quando il desiderio di fuga si trasforma in prigionia. Onesto, grande lavoratore e buon padre di tre figlie marito della dolce casalinga Agata, Anselmo è perennemente assente e con la testa tra le nuvole, tanto da non rendersi conto del fatto che la felicità che regnava nei primi anni di matrimonio è ormai lontana. Non ha mai tradito sua moglie, ma la situazione familiare è diventata insopportabile. Quindi, su consiglio dei suoi colleghi, compra un giornalino di annunci sessuali e va per la prima volta con una escort; senza immaginare, però, che un uomo brutale irrompe nell'appartamento della donna provocandone la morte e che proprio lui diviene il sospettato principale per l’omicidio. “Mio ottavo lungometraggio da regista

AncheSeLiOdio non è semplicemente un thriller, è soprattutto un film di riflessione sui limiti che la famiglia pone all'evoluzione degli individui nella società contemporanea. È un progetto a cui tengo molto, un film minimalista e, a tratti, leggero che parla di un quotidiano familiare pieno di silenzi e non detto. Pur essendo – come anche gli altri miei lavori – molto formale a livello di estetica, si tratta invece di un lungometraggio molto intimo, con un prologo e un finale decisamente imponente e vecchio stile cinematograficamente parlando” dichiara il regista, che si occupa anche della fotografia all’interno di un cast tecnico-artistico comprendente la montatrice Demetra Diamantakos, Alessio Scafa, curatore del trucco e dei VFX, e gli autori della colonna sonora Gianluigi Antonelli, Funkatomic e India Czajkowska. Prodotto da Giuseppe Lepore, AncheSeLiOdio è un film complesso e semplice allo stesso tempo che mira a svelare menzogne e storture presenti nella società contemporanea. Produzione Bielle Re ed Evoque Art House, è una metafora schietta ed esagerata di ciò che succede in tante famiglie dove il matrimonio va avanti nonostante molti tradimenti e bugie