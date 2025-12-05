AncheSeLiOdio, il thriller di Mauro John Capece presentato a Madrid

Presentato in prima mondiale al Festival de Cine Italiano de Madrid, AncheSeLiOdio è il nuovo film di Mauro John Capece, in arrivo nelle sale italiane nel 2026 con Imago. Scritto da Corinna Coroneo e interpretato da un ricco cast, il film racconta la crisi di una famiglia che implode, tra desiderio di fuga, sensi di colpa e un omicidio che travolge la vita del protagonista. Un thriller intimo che riflette sui limiti dei legami contemporanei
In attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche, prevista per l’inizio del 2026 con distribuzione Imago, è stato presentato in prima mondiale al Festival de Cine Italiano de Madrid il 4 Dicembre 2025 AncheSeLiOdio, nuovo lungometraggio diretto da Mauro John Capece. Sceneggiato da Corinna Coroneo, interprete del film insieme a Gabriele Silvestrini, Arianna Di Gaetano, Laura Orfanelli, Eleonora Di Gaetano, Randall Paul, Milo Vallone e Adrien Liss, AncheSeLiOdio è il ritratto impietoso di una famiglia che implode, una riflessione amara sulla fragilità dei legami e sul prezzo che si paga quando il desiderio di fuga si trasforma in prigionia. Onesto, grande lavoratore e buon padre di tre figlie marito della dolce casalinga Agata, Anselmo è perennemente assente e con la testa tra le nuvole, tanto da non rendersi conto del fatto che la felicità che regnava nei primi anni di matrimonio è ormai lontana. Non ha mai tradito sua moglie, ma la situazione familiare è diventata insopportabile. Quindi, su consiglio dei suoi colleghi, compra un giornalino di annunci sessuali e va per la prima volta con una escort; senza immaginare, però, che un uomo brutale irrompe nell'appartamento della donna provocandone la morte e che proprio lui diviene il sospettato principale per l’omicidio. “Mio ottavo lungometraggio da regista
AncheSeLiOdio non è semplicemente un thriller, è soprattutto un film di riflessione sui limiti che la famiglia pone all'evoluzione degli individui nella società contemporanea. È un progetto a cui tengo molto, un film minimalista e, a tratti, leggero che parla di un quotidiano familiare pieno di silenzi e non detto. Pur essendo – come anche gli altri miei lavori – molto formale a livello di estetica, si tratta invece di un lungometraggio molto intimo, con un prologo e un finale decisamente imponente e vecchio stile cinematograficamente parlando” dichiara il regista, che si occupa anche della fotografia all’interno di un cast tecnico-artistico comprendente la montatrice Demetra Diamantakos, Alessio Scafa, curatore del trucco e dei VFX, e gli autori della colonna sonora Gianluigi Antonelli, Funkatomic e India Czajkowska. Prodotto da Giuseppe Lepore, AncheSeLiOdio è un film complesso e semplice allo stesso tempo che mira a svelare menzogne e storture presenti nella società contemporanea. Produzione Bielle Re ed Evoque Art House, è una metafora schietta ed esagerata di ciò che succede in tante famiglie dove il matrimonio va avanti nonostante molti tradimenti e bugie