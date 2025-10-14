Il cortometraggio La paura dei numeri di Mauro John Capece, patrocinato dalla Marche Film Commission, continua il suo percorso di successo nei festival internazionali. Dopo la vittoria al Castelli Romani Film Festival e la menzione speciale a Corinna Coroneo, l’opera conquista per la sua potenza visiva e la sensibilità con cui affronta il tema dell’autismo, intrecciando due epoche in un racconto dal forte impatto sociale.

Con il suo stile rigoroso e poetico, Mauro John Capece torna al cinema breve firmando un’opera che sta conquistando i festival internazionali. La paura dei numeri ha vinto il premio come miglior film sociale al Castelli Romani Film Festival Internazionale di Frascati e ha ricevuto una menzione speciale per la miglior attrice a Corinna Coroneo. Il film sarà presentato il 17 ottobre 2025 al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, nell’ambito del Piceno Cinema Festival, dopo aver ottenuto il riconoscimento per la migliore fotografia all’Amsterdam New Cinema Film Festival.

Un racconto sul tempo e sulla diversità Patrocinato dalla Marche Film Commission, il corto affronta con intensità il tema dell’autismo, ispirandosi a una leggenda marchigiana. La protagonista è una bambina di undici anni affetta da sindrome dello spettro autistico, attraverso il cui sguardo Capece intreccia due linee temporali — il 1923 e i giorni nostri — per indagare come la società guardava e guarda oggi alla diversità. “Noi non siamo diversi, sono gli altri che sono tutti uguali” è la frase-chiave del film, che sintetizza la sua anima: un grido di consapevolezza e di libertà. Il ritorno di Capece al linguaggio del corto Dopo vent’anni e nove lungometraggi, Mauro John Capece sceglie di tornare a un cinema più essenziale, ma non meno rigoroso. “La paura dei numeri rappresenta una mia momentanea incursione nel linguaggio del cinema breve — spiega il regista — Ho voluto raccontare una storia intensa, curata nell’estetica, che alterna le atmosfere dure degli anni Venti, quando i bambini ‘particolari’ venivano talvolta condotti dagli esorcisti, alla contemporaneità, dove finalmente possono ricevere attenzione e sostegno.”