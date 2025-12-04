Sarah Paulson e Goldie Hawn, l'emozionante ricordo di Diane Keaton

Le due star hanno parlato della collega e amica scomparsa lo scorso ottobre alle celebrità riunite per l'annuale gala a Beverly Hills dedicato alle donne più in vista dell'industria cinematografica organizzato dall'Hollywood Reporter. Al termine dei loro interventi, commosse, si sono strette in un forte abbraccio

L'annuale The Hollywood Reporter’s Women in Entertainment Gala, evento che celebra le donne più impegnate nell'industria dell'intrattenimento, che si è svolto a Beverly Hills il 3 dicembre, è stato l'occasione per Sarah Paulson e Goldie Hawn di ricordare Diane Keaton, scomparsa lo scorso 11 ottobre a 79 anni.

Paulson e Hawn hanno condiviso le loro emozioni a quasi due mesi dalla morte dell'icona del grande schermo davanti a una platea di colleghe nella quale c'erano anche Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, Kerry Washington e Dakota Johnson.

Entrambe non sono riuscite a frenare le lacrime nel parlare della star di Io e Annie. Goldie Hawn ha condiviso i suoi ricordi dell'amica attrice sul set. Paulson ha letto una lettera scritta per l'amica dopo la sua morte.

La lettera di Sarah Paulson per Diane Keaton Sarah Paulson ha esordito sul palco del Gala di Beverly Hills definendo Diane Keaton "una creatura magica", nonché uno dei grandi amori della sua vita.

L'attrice americana, che è stata onorata proprio in questi giorni con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha raccontato alcuni momenti della bella e lunga amicizia che ha avuto con Keaton, un legame nato col film del 1999 di Garry Marshall, Un amore speciale (The Other Sister).

Sarah Paulson ha raccontato con quanta dedizione la veterana di Hollywood si era dedicata a lei quando aveva avuto bisogno di continuare a esercitarsi sui dialoghi anche lontano dal set. Keaton era una donna di classe, generosa e piena di spirito. Per dimostrarlo l'attrice musa di Ryan Murphy ha letto estratti di messaggi, mail e note vocali che Diane Keaton le ha inviato negli anni, molti dei quali lasciati nella segreteria sempre piena della sua collega più giovane.

Sarah Paulson ha scritto un messaggio all'amica, una risposta che oggi lei non potrà più leggere. Questo è il testo integrale, il video del discorso è in basso a questo articolo.

"Cara Dum-Dum, mi dispiace che la mia segreteria fosse sempre piena. Mi dispiace di non essere stata disponibile quando hai chiamato. Vorrei dirti quanto piccolo sia il mondo senza di te. Vorrei dirti quello che è successo nella mia vita nei cinquantaquattro giorni da quando te ne sei andata. Vorrei dirti quanto il mondo sia impazzito di dolore nel giorno in cui sei morta. E dirti che mi mancherai per sempre e che continuo a essere idiota. So che saresti rincuorata nel saperlo. Ma soprattutto, voglio solo dirti grazie. Grazie per essere stata mia amica, Sarah Paulson. Per favore, richiama". Leggi anche Diane Keaton, l’addio all’attrice: da Woody Allen a Jane Fonda. FOTO

Goldie Hawn: "Era una star autentica" Goldie Hawn e Diane Keaton sono state amiche per lungo tempo e insieme hanno condiviso l'esperienza de Il club delle prime mogli, la commedia cult del 1996, ma anche Amori in città... e tradimenti in campagna del 2001.

Entrambe icone del grande schermo, sono state l'una vicino all'altra nelle varie fasi delle loro vite. Hawn ha detto di sentirsi fortunata per aver visto l'amica aprirsi alla maternità, a un certo punto della sua vita.

“Era solo uno straordinario essere umano e un’attrice straordinaria", ha detto Goldie Hawn che ha sottolineato i molteplici interessi di Diane Keaton, scrittrice di libri, produttrice, regista.

Per lei è stato difficilissimo scrivere qualcosa all'indomani della sua morte, quando tutti si aspettattano una dichiarazione da parte di chi l'aveva conosciuta e voluta bene. “Come si può dire tutto questo su Instagram? (...) Che cosa dirò? So che mi verrà chiesto di dire qualcosa. Era come se non sapessi cosa dire (...) È come cercare di spiegare che sapore ha un mandarino”.

La star de La morte ti fa bella ha aggiunto parole dolcissime per Diane Keaton al suo discorso. "Era come una piccola cimice. Lei volava e tu cercavi di prenderla. Ma era in viaggio. Non si è mai guardata indietro ed era una star autentica", ha detto Goldie Hawn che ha concluso: "Le stelle sono davvero persone morte molto tempo fa. Hanno fatto qualcosa di veramente buono per il mondo. Penso che lì è dove si trova forse in questo momento”.

