Iran, Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda

Jafar Panahi, uno dei cineasti più celebrati del cinema iraniano, è stato condannato in contumacia a un anno di carcere per “attività di propaganda contro lo Stato”. La notizia arriva da Teheran, dove la magistratura ha emesso la sentenza che prevede anche un divieto di viaggio per due anni. A renderlo noto è stato il suo avvocato, Mostafa Nili, che ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in appello

Una carriera tra premi e censure Panahi, 65 anni, conosce bene il prezzo della sua indipendenza artistica. Arrestato più volte, sottoposto a divieti e restrizioni, non ha mai smesso di raccontare il suo Paese. A maggio ha conquistato la Palma d'oro a Cannes con "Un semplice incidente", mentre a ottobre ha ricevuto il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma. Due riconoscimenti che parlano chiaro: il suo cinema continua a essere un punto di riferimento internazionale, nonostante le pressioni interne.