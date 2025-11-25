Train Dreams, trama e cast del western con Joel Edgerton su Netflix

Train Dreams, trama e cast del film con Joel Edgerton che scala le classifiche NetflixCinema ©Webphoto
Introduzione
Nel panorama cinematografico del 2025, Train Dreams emerge come una delle opere più significative del cinema indipendente americano.
Diretto da Clint Bentley, che firma anche la sceneggiatura insieme a Greg Kwedar, il film porta sullo schermo la novella pubblicata nel 2011 da Denis Johnson.
Sta scalando rapidamente le classifiche di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), conquistando tutti.
Al centro della storia troviamo Joel Edgerton, affiancato da un cast che comprende Felicity Jones, Clifton Collins Jr., Kerry Condon e William H. Macy.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Train Dreams, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Dalla premiere al lancio globale
La prima mondiale del film Train Dreams è avvenuta al Sundance Film Festival il 26 gennaio 2025, segnando subito un momento di forte attenzione attorno al progetto.
Dopo una distribuzione limitata nelle sale statunitensi a partire dal 7 novembre 2025, Train Dreams ha raggiunto il pubblico internazionale su Netflix il 21 novembre 2025. Le recensioni della critica sono state ampiamente positive, con apprezzamenti diretti soprattutto alla regia di Clint Bentley e all’interpretazione di Joel Edgerton. Il film ha inoltre ricevuto candidature ai Gotham Film Awards del 2025 per Best Feature e Best Adapted Screenplay.
Un arco di vita di 80 anni raccontati dal film
Il film Train Dreams segue l'arco di 80 anni della vita di Robert Grainier, figura legata ai territori intorno a Bonners Ferry, in Idaho. Robert arriva nella regione da bambino, orfano, trasportato dalla Great Northern Railway.
Dopo aver abbandonato gli studi, trascorre una giovinezza senza orientamento finché incontra Gladys Olding, con cui si sposa e mette su casa lungo il fiume Moyie, accogliendo la nascita della figlia Kate.
Attenzione: Se non avete ancora guardato il film e non volete nessun tipo di anticipazioni, non proseguite con la lettura di questo paragrafo, perché seguono alcuni spoiler.
L'esistenza di Robert viene segnata dal lavoro sui cantieri ferroviari della Spokane International Railway, da un episodio violento che lo perseguita nel tempo e dai ritmi del disboscamento stagionale che lo tengono lontano dalla famiglia. Le difficoltà economiche seguite alla Prima Guerra Mondiale portano lui e Gladys a tentare nuove strade, ma un incendio sconvolge la loro vita. Robert ricostruisce ciò che resta attorno alla capanna, cercando un nuovo equilibrio tra solitudine, lavoro e incontri inattesi. Negli anni, mentre il mondo cambia e si modernizza, anche il suo percorso prende una direzione imprevista, fino a una scelta finale che suggella il suo rapporto con il senso stesso della vita e della memoria. La narrazione si chiude ricordando la sua morte nella capanna nel novembre 1968 e riportando le parole secondo cui, “as he misplaced all sense of up and down, he felt, at last, connected to it all” ("mentre perdeva ogni senso di su e giù, si sentì, finalmente, connesso a tutto ciò").
Un cast dominato da Joel Edgerton
In Train Dreams, Joel Edgerton interpreta Robert Grainier, mentre Felicity Jones dà vita a Gladys Grainier. Clifton Collins Jr. appare nel ruolo di Boomer, Kerry Condon in quello della funzionaria del servizio forestale Claire Thompson e William H. Macy come Arn Peeples, esperto di esplosivi.
Completano il quadro Chuck Tucker (Silent Man), Rob Price (Curious Logger), Paul Schneider (Apostle Frank), John Diehl (Billy), Alfred Hsing (Fu Sheng), Nathaniel Arcand (Ignatius Jack), Johnny Arnoux (Kootenai Indian) e Will Patton come narratore.
Produzione
Nel febbraio 2024 è stato confermato che il film Train Dreams sarebbe stato prodotto da Black Bear e diretto da Clint Bentley, che avrebbe adattato insieme a Greg Kwedar la novella di Denis Johnson del 2011. Accanto ai protagonisti Felicity Jones e Joel Edgerton, il progetto ha visto la partecipazione produttiva di Marissa McMahon e Ashley Schlaifer per Kamala Films, insieme a Will Janowitz, Teddy Schwarzman e Michael Heimler per Black Bear. Nel maggio 2024 si sono aggiunti al cast Kerry Condon, William H. Macy e Clifton Collins Jr.
Le riprese principali hanno preso avvio nell’aprile 2024 nello stato di Washington, con set situati a Snoqualmie, Spokane, Metaline Falls e Colville.
Distribuzione
Dopo la prima al Sundance, Netflix ha acquisito i diritti per la distribuzione di Train Dreams.
Il film è uscito in sale selezionate negli Stati Uniti il 7 novembre 2025 e, due settimane dopo, è approdato in streaming nel resto del mondo. Train Dreams ha inoltre partecipato alla Stockholm Competition dello Stockholm International Film Festival l’8 novembre 2025.
Accoglienza critica
Su Rotten Tomatoes il film ottiene il 95% di recensioni positive su 150 critici. Il consenso recita: “Una splendida meditazione sull'America, abilmente sostenuta da una delle migliori interpretazioni di Joel Edgerton, Train Dreams assume proporzioni mitiche pur mantenendo un'intima delicatezza emotiva”.
Su Metacritic il punteggio è 88 su 100 basato su 39 recensioni, che corrisponde a un giudizio di “universal acclaim”.