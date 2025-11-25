Train Dreams, trama e cast del western con Joel Edgerton su Netflix

Il film Train Dreams segue l'arco di 80 anni della vita di Robert Grainier, figura legata ai territori intorno a Bonners Ferry, in Idaho. Robert arriva nella regione da bambino, orfano, trasportato dalla Great Northern Railway.

Dopo aver abbandonato gli studi, trascorre una giovinezza senza orientamento finché incontra Gladys Olding, con cui si sposa e mette su casa lungo il fiume Moyie, accogliendo la nascita della figlia Kate.

Attenzione: Se non avete ancora guardato il film e non volete nessun tipo di anticipazioni, non proseguite con la lettura di questo paragrafo, perché seguono alcuni spoiler.

L'esistenza di Robert viene segnata dal lavoro sui cantieri ferroviari della Spokane International Railway, da un episodio violento che lo perseguita nel tempo e dai ritmi del disboscamento stagionale che lo tengono lontano dalla famiglia. Le difficoltà economiche seguite alla Prima Guerra Mondiale portano lui e Gladys a tentare nuove strade, ma un incendio sconvolge la loro vita. Robert ricostruisce ciò che resta attorno alla capanna, cercando un nuovo equilibrio tra solitudine, lavoro e incontri inattesi. Negli anni, mentre il mondo cambia e si modernizza, anche il suo percorso prende una direzione imprevista, fino a una scelta finale che suggella il suo rapporto con il senso stesso della vita e della memoria. La narrazione si chiude ricordando la sua morte nella capanna nel novembre 1968 e riportando le parole secondo cui, “as he misplaced all sense of up and down, he felt, at last, connected to it all” ("mentre perdeva ogni senso di su e giù, si sentì, finalmente, connesso a tutto ciò").

©Webphoto