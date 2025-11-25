Breve storia d'amore, film con Pilar Fogliati dal 27 novembre in sala

Nell’illustrare le scelte stilistiche alla base del film Breve Storia d'Amore, Ludovica Rampoldi ha dichiarato di aver desiderato che il film avesse “un film serio, ma non drammatico, essendo l’ironia lo strumento più affilato per andare in profondità. E volevo che avesse un passo di racconto capace di coinvolgere lo spettatore, depistandolo e interrogandolo come in un mistery o in un thriller psicologico. Far convivere questi tre elementi – il romance, l’ironia, il thriller – è stata la sfida maggiore”. Nel costruire il racconto dei protagonisti, la regista ha scelto di evitarne ogni giudizio, cercando invece di riconoscersi nelle loro debolezze e di stabilire una connessione tra le due figure femminili, creando “in cui una salva l'altra, donandole un’altra prospettiva e gli strumenti per uscire dalla teca in cui ha ristretto il suo orizzonte”.