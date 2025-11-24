Champagne Problems, trama e cast del film di Natale in streaming su NetflixCinema
Introduzione
Champagne Problems, commedia romantica perfetta per il periodo delle feste vista la cornice natalizia della vicenda, è uno dei nuovi titoli del catalogo Netflix del mese di novembre. Disponibile in streaming dal 19 novembre, ha per protagonisti l'attrice statunitense Minka Kelly e l'attore francese Tom Wozniczka.
Quello che devi sapere
Champagne Problems, quando esce e dove vederlo
Champagne Problems, film commedia del 2025 con al centro una vicenda sentimentale, è disponibile in streamig su Netflix dal 19 novembre e nel weekend del suo debutto ha già raggiunto la vetta dei lungometraggi più visti sulla piattaforma.
Il titolo, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick, è scritto e diretto da Mark Steven Johnson, già regista di altre rom-com molte delle quali targate Netflix (vedi Love, Guaranteed e Love in the Villa - Innamorarsi a Verona).
La pellicola è una delle proposte della piattaforma per il periodo delle feste di Natale, perfetta per tutta la famiglia, vista l'ambientazione festiva della storia.
La trama: amore e affari in Francia a Natale
Sydney Price (Minka Kelly) è una donna adulta single ed indipendente, particolarmente determinata sul lavoro.
La sua compagnia, che si occupa di acquisizioni di piccole aziende, le offre, per la prima volta di gestire e chiudere un affare con un azienda di champagne francese, occasione che Sydney coglie al volo anche per una trasferta in Europa prima delle feste di Natale.
Nella sua prima sera in Francia, la protagonista incontra un giovane a affascinante ragazzo che le fa passare una notte magica.
Inutile dire che, all'indomani dell'incontro, Sydney si rende conto di essersi imbattuta (e probabilmente, innamorata) dell'erede dell'azienda vinicola che sta per essere rilevata dalla sua compagnia..
La conclusione dell'affare passa per un weekend nella tenuta di famiglia dei proprietari del brand di champagne, intenzionati a vendere a chi avrà cura di preservare l'eredità del loro marchio. Quando Sydney capisce che le intenzioni della sua azienda potrebbero danneggiare la famiglia dell'uomo che ama, capisce di dover fare qualcosa.
Il cast del film con Minka Kelly
Minka Kelly, attrice che quest'anno è apparsa anche nella serie western Netflix Ranson Canyon, è Sydney. Nella sua carriera ricca di ruoli per il cinema e la tv, di recente anche le partecipazioni alla serie Euphoria e al film Brickwater Lane.
Tom Wozniczka, francese, classe 1993, è Henri, l'affascinante francese che ruba il cuore alla protagonista. Lo abbiamo visto anche in Slow Horses e nella serie Nettare degli dei.
Maeve Courtier-Lilley, attore di teatro e cinema, è il padre di Henri. Nel cast ci sono anche Maeve Courtier-Lilley, nei panni della sorella di Sydney, Saan Amsing col personaggio divertente di Roberto Salazar e Xavier Samuel (apparso in Blonde).
Il fascino di un amore nato a Parigi
Champagne Problems deve il suo titolo al gioco di parole tra lo champagne, al centro della trama, e un modo di dire inglese che viene spiegato dalla protagonista in una scena del film in cui ammette che le sue preoccupazioni sono di poco conto, problemi da privilegiata.
I "problemi di champagne" di Sydney, preoccupazioni di lavoro, importanti ma ininfluenti rispetto al fatto che in Francia la donna ha trovato l'amore, sono al centro della vicenda che si svolge alla vigilia di Natale in Europa, più precisamente, tra Parigi e le regioni della produzione dello champagne, Épernay e Reims, set della storia nei mesi invernali e ancora più magiche perché ricoperte di neve.
Parte del film è stato girato allo Château de Taissy, location risalente al 1600 piena di fascino.
Il colpo di fulmine tra i due protagonisti, invece, ha come sfondo la capitale francese illuminata per le feste. La Torre Eiffel e i mercatini di Natale, la ruota panoramica, gli hotel di lusso che si intravedono nella prima parte del film contribuiscono a dare alla vicenda un tocco romantico davvero speciale.