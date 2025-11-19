Buon viaggio, Marie, la trama e icast del film sul fine vita al cinema

Buon viaggio, Marie, la trama e il cast del film sul fine vita al cinemaCinema
Introduzione
Buon viaggio, Marie, pellicola francese di genere comico e drammatico insieme, arriva nelle sale italiane il 20 novembre. Il film, che rappresenta il debutto alla regia di Enya Baroux, ha come protagonista Hélène Vincent nel ruolo di una donna che decide di mettere fine alla sua vita con dignità ma senza affrontare direttamente la questione con la sua famiglia. Nel cast anche Pierre Lottin, David Ayala e Juliette Gasquet.
Quello che devi sapere
Buon viaggio, Marie, quando esce e dove vederlo
Buon viaggio, Marie, titolo italiano della pellicola francese On ira, che ha debuttato nelle sale d'Oltralpe lo scorso marzo, arriva al cinema in Italia dal 20 novembre distribuito da Movies Inspired.
Il film, prima regia cinematografica di Enya Baroux, è una storia drammatica raccontata con toni da commedia.
La trama di Buon viaggio, Marie
Marie (Hélene Vincent) è una donna di ottant'anni a cui è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio.
Decisa a mettere fine alla sua vita in anticipo, Marie firma un programma di suicidio assistito presso una struttura in Svizzera. La sua decisione non viene comunicata ai familiari, dunque, al figlio Bruno (David Ayala), un uomo di mezza età con problemi economici, e a sua nipote Anna (Juliette Gasquet), adolescente.
La famiglia, ignara delle intenzioni di Marie, si mette in viaggio con la donna verso la Svizzera ma nessuno tranne Rudy (l'attore Pierre Lottin), un assistente sociale, è a conoscenza della destinazione dell'itinerario.
Il viaggio, che non sarà privo di difficoltà, sarà fonte di meravigliose scoperte e occasione di rinsaldare i legami che contano davvero per tutti i protagonisti.
Il cast del film
La protagonista Marie è l'attrice francese Hélène Vincent, attiva a teatro, in tv e principalmente al cinema dove ha recitato fin dai tardi anni Sessanta diretta anche da Kieślowski (in Tre colori - Film blu). David Ayala (Bruno) è un volto noto del cinema e della tv fancese e ha maturato esperienza anche regista. Juliette Gasquet, francese, classe 2009, Anna nel film, ha maturato dal 2023 un buon numero di ruoli tra grande e piccolo schermo. Pierre Lottin (Rudy) ha fatto diversi film ed ha avuto anche un ruolo nella serie Netflix Lupin.
Completano il cast: Henock Cortes, Gabin Vison e Brigitte Aubry.
Un tema serissimo trattato con ironia e leggerezza
A dispetto della serietà del tema centrale del film, la decisione di mettere fine alla propria vita, la pellicola tratta l'argomento con leggerezza, senza retorica e con un pizzico di ironia che rende il racconto davvero peculiare.
Il viaggio di Marie attraverso i suoi ultimi giorni è un vero e proprio road movie con i protagonisti riuniti su un camper diretto verso la Svizzera.
Tutto è luminoso, a cominciare dalla fotografia fatta di inquadrature a tinte pastello e paesaggi gioiosi - come provano le immagini del trailer in testa a questa scheda.
I dialoghi sono brillanti e divertenti. Ci si affeziona ai personaggi e alla loro umanità.
Tra le interpretazioni, tutte notevoli, si distingue quella di Vincent che dà volto e voce a una donna consapevole che sceglie di affrontare con dignità la sua fine.
Molti i messagi del film, una pellicola che diverte ed emoziona: dalla libertà come valore, da perseguire fino alla fine, all'amore incondizionato, verso se stessi e per gli altri.