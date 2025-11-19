Buon viaggio, Marie, la trama e icast del film sul fine vita al cinema

La protagonista Marie è l'attrice francese Hélène Vincent, attiva a teatro, in tv e principalmente al cinema dove ha recitato fin dai tardi anni Sessanta diretta anche da Kieślowski (in Tre colori - Film blu). David Ayala (Bruno) è un volto noto del cinema e della tv fancese e ha maturato esperienza anche regista. Juliette Gasquet, francese, classe 2009, Anna nel film, ha maturato dal 2023 un buon numero di ruoli tra grande e piccolo schermo. Pierre Lottin (Rudy) ha fatto diversi film ed ha avuto anche un ruolo nella serie Netflix Lupin.

Completano il cast: Henock Cortes, Gabin Vison e Brigitte Aubry.