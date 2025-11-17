Stile Alberto, trama e cast del film su Alberto Arbasino

Introduzione
Nel panorama documentaristico italiano del 2025, Stile Alberto si presenta come un’opera che affronta la figura di Alberto Arbasino con uno sguardo insieme affettuoso e analitico. Diretto da Michele Masneri e Antongiulio Panizzi, il film — della durata di 65 minuti e realizzato in Italia — esplora la complessità di uno dei protagonisti più influenti della cultura nazionale del dopoguerra, offrendo un viaggio all’interno della sua personalità, della sua opera e del suo ruolo nella vita culturale del Paese.
Quello che devi sapere
La trama: il percorso di un intellettuale fuori dagli schemi
Il film documentaristico Stile Alberto dedica il suo impianto narrativo ad Alberto Arbasino, scrittore considerato uno dei più importanti del secondo dopoguerra e figura eclettica capace di attraversare decenni di trasformazioni sociali e culturali. Il documentario mette in luce il suo modo di stare al mondo: brillante e tagliente nei salotti mondani, schivo nella vita privata, attivo come critico, giornalista, uomo di teatro e di televisione, parlamentare, dandy e riferimento per generazioni di lettori.
Attraverso materiali d’archivio, filmati poco noti e documenti personali come cartoline agli amici, il film ricostruisce i temi dominanti della sua opera e il suo approccio libero e anticonformista. La narrazione attraversa gli incontri con figure come Monicelli, Moretti, Pasolini e Visconti, e si sofferma sul rapporto personale che lo legò al compagno Stefano. Ne emerge un omaggio allo stile come forma di pensiero e alla libertà intellettuale che Arbasino ha incarnato per tutta la vita.
Il cast: le voci che raccontano Arbasino
Trattandosi di un documentario, Stile Alberto affida gran parte della sua forza narrativa alle testimonianze di persone che hanno conosciuto e studiato Alberto Arbasino. Tra queste figurano Giovanni Agosti, Giorgio Montefoschi e Masolino D’Amico, che offrono contributi utili a ricostruire il pensiero, le battaglie culturali, le ironie e le contraddizioni dell’autore. Il film riunisce così una serie di sguardi capaci di avvicinare il pubblico alla complessità del protagonista.
La produzione: una costruzione tra archivio e memoria
Alla regia del documentario Stile Alberto ci sono Michele Masneri e Antongiulio Panizzi, che firmano anche la sceneggiatura. Il progetto è prodotto da Mad Entertainment e Rai Documentari. La fotografia è curata da Elio Di Pace, mentre il montaggio è opera di Edwin J Tonin Carranza. Le musiche, affidate a Enzo Foniciello, accompagnano le immagini d’archivio e i materiali rari che compongono il tessuto narrativo del documentario.
Il film nasce dallo stesso titolo del libro pubblicato da Michele Masneri nel 2021, edito da Quodlibet, dal quale trae ispirazione. Stile Alberto è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Freestyle, segnando un momento significativo per la riscoperta cinematografica dell’eredità culturale di Alberto Arbasino.