Stile Alberto, trama e cast del film su Alberto Arbasino

Il film documentaristico Stile Alberto dedica il suo impianto narrativo ad Alberto Arbasino, scrittore considerato uno dei più importanti del secondo dopoguerra e figura eclettica capace di attraversare decenni di trasformazioni sociali e culturali. Il documentario mette in luce il suo modo di stare al mondo: brillante e tagliente nei salotti mondani, schivo nella vita privata, attivo come critico, giornalista, uomo di teatro e di televisione, parlamentare, dandy e riferimento per generazioni di lettori.

Attraverso materiali d’archivio, filmati poco noti e documenti personali come cartoline agli amici, il film ricostruisce i temi dominanti della sua opera e il suo approccio libero e anticonformista. La narrazione attraversa gli incontri con figure come Monicelli, Moretti, Pasolini e Visconti, e si sofferma sul rapporto personale che lo legò al compagno Stefano. Ne emerge un omaggio allo stile come forma di pensiero e alla libertà intellettuale che Arbasino ha incarnato per tutta la vita.