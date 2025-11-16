La ricetta del successo de Le città di pianura

Il film di Francesco Sossai resiste al cinema da quasi due mesi, con un incasso totale di circa 1 milione e 360 mila euro. Quasi 200 mila persone lo hanno visto, qualcuno è tornato, molti lo hanno consigliato ad amici che a loro volta sono andati al cinema. Qual è il suo segreto?
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi