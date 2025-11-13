Il maestro, trama e cast del film con Pierfrancesco Favino al cinema

La realizzazione de Il maestro nasce dalla sinergia di tre importanti case di produzione italiane: Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution. Alla produzione hanno partecipato Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli. Le riprese principali si sono svolte tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, con set dislocati tra Roma, Gaeta, Portonovo, San Benedetto del Tronto e Grottammare.

La fotografia è stata affidata a Matteo Cocco, mentre il montaggio porta la firma di Giogiò Franchini. La scenografia è curata da Carmine Guarino e i costumi da Mariano Tufano.