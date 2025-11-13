Il maestro, trama e cast del film con Pierfrancesco Favino al cinema

Introduzione
È uscito al cinema a partire da oggi, giovedì 13 novembre 2025, l’attesissimo Il maestro, il nuovo film di Andrea Di Stefano con protagonista Pierfrancesco Favino.
Di Stefano firma la regia e la sceneggiatura insieme a Ludovica Rampoldi con Favino interprete nel ruolo principale. L’attore aveva già condiviso il set con il regista per il film L’ultima notte di Amore del 2023. L’opera Il Maestro è un dramma di 125 minuti, girato in lingua italiana e prodotto interamente in Italia.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Il maestro, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Il film Il maestro racconta la storia di Felice Milella, un tredicenne dal grande talento per il tennis, spinto da un padre ambizioso e ossessivo a diventare un campione a ogni costo. L’incontro con Raul Gatti, ex tennista ormai segnato dal fallimento e in cura presso un centro di salute mentale, cambia la traiettoria del ragazzo. Ingaggiato come allenatore dal padre di Felice, Raul si rivela presto un mentore atipico, più capace di insegnare al giovane come affrancarsi dal controllo paterno che come perfezionare il suo rovescio. In questo dramma diretto da Andrea Di Stefano e scritto con Ludovica Rampoldi, Pierfrancesco Favino dà vita a un personaggio fragile e magnetico, mentre Tiziano Menichelli incarna con intensità il conflitto tra obbedienza e libertà. Sullo sfondo di tornei provinciali e campi polverosi, Il maestro esplora con sensibilità il tema del rapporto padre-figlio e il peso delle aspettative, muovendosi tra ironia, malinconia e tensione emotiva.
La genesi del progetto
Andrea Di Stefano, regista e co-autore della sceneggiatura di Il maestro, porta nel film una parte della propria esperienza personale. Da giovane, infatti, aveva praticato il tennis, un dettaglio che ha influito nella costruzione del personaggio e del contesto narrativo. La prima versione della sceneggiatura, scritta insieme a Ludovica Rampoldi, risale addirittura al 2005, segno di un progetto coltivato per anni prima di trovare la giusta maturazione artistica.
Produzione e collaborazioni
La realizzazione de Il maestro nasce dalla sinergia di tre importanti case di produzione italiane: Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution. Alla produzione hanno partecipato Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli. Le riprese principali si sono svolte tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, con set dislocati tra Roma, Gaeta, Portonovo, San Benedetto del Tronto e Grottammare.
La fotografia è stata affidata a Matteo Cocco, mentre il montaggio porta la firma di Giogiò Franchini. La scenografia è curata da Carmine Guarino e i costumi da Mariano Tufano.
La distribuzione e la presentazione alla Mostra di Venezia
Il maestro è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il 31 agosto 2025, evento che ha segnato il debutto ufficiale dell’opera davanti alla critica e al pubblico internazionale. La distribuzione nelle sale italiane è iniziata il 13 novembre 2025, grazie a Vision Distribution, mentre i diritti di vendita internazionale sono stati acquisiti da Playtime.
Il cast e i personaggi
Protagonista del film Il maestro è Pierfrancesco Favino nei panni di Raul Gatti. Accanto a lui, un cast che riunisce interpreti di grande talento: Tiziano Menichelli interpreta Felice, Giovanni Ludeno è Astrid Meloni, Dora Romano dà vita a Beata, mentre Paolo Briguglia e Valentina Bellè completano il gruppo insieme a Edwige Fenech, Chiara Bassermann, Roberto Zibetti, Fabrizio Careddu e Carlo Gallo.
Un racconto di passione e dedizione
Con il film Il maestro, Andrea Di Stefano conferma la propria inclinazione per un cinema che unisce introspezione e tensione drammatica, costruendo un racconto che attraversa sentimenti, ambizioni e fragilità. Il film, sostenuto da una produzione solida e da un cast d’eccezione, rappresenta una delle uscite più attese del 2025 nel panorama del cinema italiano.