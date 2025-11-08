Màkari 4, disponibile la colonna sonora firmata da Ralf Hildenbeutel

È disponibile in digitale la colonna sonora originale della quarta stagione di Màkari, firmata da Ralf Hildenbeutel ed edita da Edizioni Curci e Palomar. L’album include il brano inedito Fiorire a Est, scritto e interpretato da Ester Pantano, co-autrice della musica con il compositore tedesco. Domenica 9 novembre l’ultima puntata in prima serata su Rai 1 e RaiPlay

La colonna sonora di Màkari 4 è ora disponibile in digitale È disponibile in digitale la colonna sonora originale della quarta stagione di Màkari, firmata da Ralf Hildenbeutel ed edita da Edizioni Curci e Palomar (a Mediawan Company).

La nuova stagione della serie tv, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, arriva alla sua conclusione domenica 9 novembre con l’ultima puntata in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

“Fiorire a Est”: la voce di Ester Pantano nella Sicilia di Màkari Come già accaduto nella precedente stagione, la colonna sonora è arricchita da una canzone originale: “Fiorire a Est”, scritta e interpretata da Ester Pantano, che firma la musica insieme a Hildenbeutel. Un brano che incarna le vibrazioni mediterranee e malinconiche della serie, fondendo il lirismo della voce con la trama sonora sospesa tra tradizione e modernità. Il compositore tedesco racconta: «Lavorare alla quarta stagione di Màkari è stata ancora una volta una grande gioia. Ho cercato di mantenere le sonorità tipiche della serie esplorando nuovi confini tra strumenti tradizionali e suoni moderni. È stato bellissimo ritrovare Ester e collaborare ancora con lei, anche se viviamo in luoghi diversi». Approfondimento Makari, dove è stata girata la stagione 4 della serie tv: le location

Tra mandolini, eco a nastro e paesaggi sonori La musica di Hildenbeutel torna a intrecciarsi con le atmosfere della Sicilia raccontata da Màkari. Il compositore – figura chiave della scena elettronica di Francoforte negli anni ’90 e pioniere del “Sound of Frankfurt” – reinterpreta il mandolino siciliano, arricchendolo con effetti di echo a nastro e percussioni sperimentali, per un risultato sospeso tra folklore e modernità. La tracklist comprende tredici brani, da Piccionello e il ritmo a I colori della Sicilia, fino al finale con Fiorire a Est.

Una serie cult tra misteri e amori mediterranei Prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, Màkari – tratta dalle opere di Gaetano Savatteri edite da Sellerio – continua a raccontare le avventure dello scrittore di gialli Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, affiancato dall’immancabile Piccionello (Domenico Centamore).

Nel cast anche Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Giovanna Rosace (al debutto) e Tuccio Musumeci. Tra amori, indagini e paesaggi mozzafiato, questa quarta stagione promette di essere una delle più emozionanti e intense.