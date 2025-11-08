Andrea Laszlo De Simone porta Una lunghissima ombra al cinema

Offerte Sky
Andrea Laszlo De Simone, nuove proiezioni per Una lunghissima ombra tra Milano, Bologna, Berlino e Torino

Dopo l’accoglienza straordinaria dell’esperienza immersiva nella cupola geodetica dell’Angelo Mai di Roma e il tutto esaurito registrato per le proiezioni al Cinema Barberini del 7 dicembre, Andrea Laszlo De Simone annuncia nuove date per Una lunghissima ombra, il suo ambizioso progetto audiovisivo legato 

Un viaggio tra cinema e musica

Il tour di proiezioni prenderà il via il 17 novembre a Milano, al Cinema Beltrade, nell’ambito della Milano Music Week (prima replica già sold out). Seguiranno il 22 novembre a Bologna presso Dumbo per Linecheck & Robot, il 28 novembre a Berlino al Klick Kino, il 7 dicembre a Roma al Cinema Barberini (già tutto esaurito) e, infine, il 19 dicembre a Torino al Cinema Massimo, con biglietti in vendita da dicembre.

Prevendite e informazioni sono disponibili su dnaconcerti.com.

Un’opera totale tra visione e introspezione

Una lunghissima ombra è molto più di un film o di un disco: è una forma d’arte totale, un poema visivo e sonoro che unisce musica, cinema e introspezione. Le 17 tracce che compongono il disco si espandono in un flusso di immagini contemplative e quasi psichedeliche, dove fuoco e nebbia diventano elementi narrativi e poetici.

La dimensione filmica, infatti, si trasforma in estensione semantica e sensoriale della musica, evocando il rapporto fragile e meraviglioso dell’essere umano con il reale. In questo modo, l’artista torinese prosegue la sua ricerca sul confine tra visione e ascolto, tra sogno e consapevolezza.

Tra intimità e collettività

Le proiezioni speciali di Una lunghissima ombra non sono semplici appuntamenti cinematografici, ma esperienze collettive di ascolto e visione condivisa. Momenti in cui la musica diventa spazio, il suono si fa luce, e il pubblico viene invitato a perdersi – e forse a ritrovarsi – dentro la lunga ombra evocata dal titolo.

Un’occasione preziosa per riscoprire Andrea Laszlo De Simone come musicista, compositore e narratore dell’anima, capace di trasformare ogni brano in immagine e ogni immagine in emozione.

Calendario proiezioni di Una lunghissima ombra

Data Città Luogo Note / Biglietti
17 novembre 2025 Milano Cinema Beltrade Milano Music WeekSold out
22 novembre 2025 Bologna Dumbo Linecheck & RobotBiglietti su dnaconcerti.com
28 novembre 2025 Berlino Klick Kino Biglietti su dnaconcerti.com
7 dicembre 2025 Roma Cinema Barberini Sold out
19 dicembre 2025 Torino Cinema Massimo In vendita da dicembre su dnaconcerti.com

