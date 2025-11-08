Andrea Laszlo De Simone porta Una lunghissima ombra al cinema

Dopo i sold out di Roma, Andrea Laszlo De Simone annuncia nuove proiezioni di Una lunghissima ombra, l’opera audiovisiva legata al suo ultimo album uscito per 42 Records. Dal 17 novembre al 19 dicembre, il viaggio poetico dell’artista approda al Cinema Beltrade di Milano, al Dumbo di Bologna, al Klick Kino di Berlino e al Cinema Massimo di Torin
Andrea Laszlo De Simone, nuove proiezioni per Una lunghissima ombra tra Milano, Bologna, Berlino e Torino
Dopo l’accoglienza straordinaria dell’esperienza immersiva nella cupola geodetica dell’Angelo Mai di Roma e il tutto esaurito registrato per le proiezioni al Cinema Barberini del 7 dicembre, Andrea Laszlo De Simone annuncia nuove date per Una lunghissima ombra, il suo ambizioso progetto audiovisivo legato
Un viaggio tra cinema e musica
Il tour di proiezioni prenderà il via il 17 novembre a Milano, al Cinema Beltrade, nell’ambito della Milano Music Week (prima replica già sold out). Seguiranno il 22 novembre a Bologna presso Dumbo per Linecheck & Robot, il 28 novembre a Berlino al Klick Kino, il 7 dicembre a Roma al Cinema Barberini (già tutto esaurito) e, infine, il 19 dicembre a Torino al Cinema Massimo, con biglietti in vendita da dicembre.
Prevendite e informazioni sono disponibili su dnaconcerti.com.
Un’opera totale tra visione e introspezione
Una lunghissima ombra è molto più di un film o di un disco: è una forma d’arte totale, un poema visivo e sonoro che unisce musica, cinema e introspezione. Le 17 tracce che compongono il disco si espandono in un flusso di immagini contemplative e quasi psichedeliche, dove fuoco e nebbia diventano elementi narrativi e poetici.
La dimensione filmica, infatti, si trasforma in estensione semantica e sensoriale della musica, evocando il rapporto fragile e meraviglioso dell’essere umano con il reale. In questo modo, l’artista torinese prosegue la sua ricerca sul confine tra visione e ascolto, tra sogno e consapevolezza.
Tra intimità e collettività
Le proiezioni speciali di Una lunghissima ombra non sono semplici appuntamenti cinematografici, ma esperienze collettive di ascolto e visione condivisa. Momenti in cui la musica diventa spazio, il suono si fa luce, e il pubblico viene invitato a perdersi – e forse a ritrovarsi – dentro la lunga ombra evocata dal titolo.
Un’occasione preziosa per riscoprire Andrea Laszlo De Simone come musicista, compositore e narratore dell’anima, capace di trasformare ogni brano in immagine e ogni immagine in emozione.
Calendario proiezioni di Una lunghissima ombra
|Data
|Città
|Luogo
|Note / Biglietti
|17 novembre 2025
|Milano
|Cinema Beltrade
|Milano Music Week – Sold out
|22 novembre 2025
|Bologna
|Dumbo
|Linecheck & Robot – Biglietti su dnaconcerti.com
|28 novembre 2025
|Berlino
|Klick Kino
|Biglietti su dnaconcerti.com
|7 dicembre 2025
|Roma
|Cinema Barberini
|Sold out
|19 dicembre 2025
|Torino
|Cinema Massimo
|In vendita da dicembre su dnaconcerti.com