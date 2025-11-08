Andrea Laszlo De Simone porta Una lunghissima ombra al cinema

Un viaggio tra cinema e musica

Il tour di proiezioni prenderà il via il 17 novembre a Milano, al Cinema Beltrade, nell’ambito della Milano Music Week (prima replica già sold out). Seguiranno il 22 novembre a Bologna presso Dumbo per Linecheck & Robot, il 28 novembre a Berlino al Klick Kino, il 7 dicembre a Roma al Cinema Barberini (già tutto esaurito) e, infine, il 19 dicembre a Torino al Cinema Massimo, con biglietti in vendita da dicembre.

Prevendite e informazioni sono disponibili su dnaconcerti.com.

Un’opera totale tra visione e introspezione

Una lunghissima ombra è molto più di un film o di un disco: è una forma d’arte totale, un poema visivo e sonoro che unisce musica, cinema e introspezione. Le 17 tracce che compongono il disco si espandono in un flusso di immagini contemplative e quasi psichedeliche, dove fuoco e nebbia diventano elementi narrativi e poetici.

La dimensione filmica, infatti, si trasforma in estensione semantica e sensoriale della musica, evocando il rapporto fragile e meraviglioso dell’essere umano con il reale. In questo modo, l’artista torinese prosegue la sua ricerca sul confine tra visione e ascolto, tra sogno e consapevolezza.