Più di una vita, da oggi al cinema documentario su Roberto Rossellini

Di Roberto Rossellini, figura centrale della storia del cinema nazionale e internazionale, si è detto e scritto molto ma la sua personalità di uomo brillante e cineasta rivoluzionario non ha smesso di affascinare il pubblico, invitato a scoprire nuovi aspetti della sua produzione e della sua vita privata.

Il documentario di de Laurentiis, Massara e Brunetti mira a costruire un nuovo racconto intersecando reperti pubblici e altri privati, relativi agli ultimi venti anni della sua vita.

L'interpretazione del materiale è affidata alle voci di protagonisti del cinema contemporaneo, da Sergio Castellitto a Pierluigi Gigante.

Lo scopo è regalare allo spettatore una nuova idea su Rossellini, artista visionario e all'avanguardia, curioso esploratore di molti ambiti lontani dalla settima arte.

Dal punto di vista biografico, il documentario fotografa gli eventi della vita di Roberto Rossellini dal 1956 in poi. Il regista, al centro di una profonda crisi coniugale che si riflette anche sulla sua produzione, decide di accettare la proposta di documentare i progressi dell'India da parte del Primo Ministro del Paese, anche per far fronte a diffoltà economiche.

Tornato dall'India con una nuova compagna e separatosi da Ingrid Bergman, il regista si stabilisce a Parigi dove diventa uno dei punti di riferimento degli intellettuali della Nouvelle Vague. Tutto questo mentre l'audiovisivo sta cambiando per l'avvento della televisione.