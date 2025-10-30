The Toxic Avenger, trama e cast dell'horror con Peter Dinklage in sala

The Toxic Avenger, trama e cast della commedia horror con Peter Dinklage da oggi al cinemaCinema Credits: ufficio stampa Boom PR; Eagle Pictures; Legendary Pictures
Introduzione
Dopo decenni, una leggenda del cinema indipendente rinasce sotto una nuova luce. The Toxic Avenger, prodotto da Legendary Pictures e distribuito da Eagle Pictures, approda nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 30 ottobre 2025.
Diretto e sceneggiato da Macon Blair, il film rappresenta una rivisitazione del cult di Lloyd Kaufman del 1987, che fece la storia del cinema di genere con il suo stile dissacrante e surreale. Girato negli Stati Uniti e in lingua inglese, ha una durata di 102 minuti e porta sullo schermo un cast di alto profilo: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film The Toxic Avenger, dalla trama al cast. Questa commedia horror che vede l’eroe radioattivo tornare sul grande schermo farà la gioia di tanti fan del filone che contamina genere dell’orrore e comicità. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La metamorfosi di un uomo comune
La storia narrata nel film The Toxic Avenger ruota attorno a Winston Gooze, interpretato da Peter Dinklage, un semplice inserviente di fabbrica intrappolato in una vita grigia e priva di speranze.
Ignorato da tutti e schiacciato da turni di lavoro estenuanti, Winston è l’emblema dell’uomo dimenticato dalla società. Ma una notte, un tragico incidente cambia tutto: il suo corpo viene sommerso da sostanze chimiche tossiche che ne divorano la carne e lo trasformano in una creatura deforme e invincibile.
Da quella metamorfosi nasce Toxic Avenger, un antieroe mostruoso dalla forza sovrumana, animato da una furia che brucia come acido. Dietro la maschera sfigurata si cela una sete di vendetta radioattiva, pronta a esplodere quando potenti magnati minacciano suo figlio. In un mondo marcio e corrotto, divorato dall’avidità, la giustizia perde il suo volto umano: ora appartiene a un mostro. E la vendetta, come racconta il film, ha l’odore inconfondibile della carne bruciata.
La rinascita di un mito del cinema di culto
Il progetto nasce come omaggio e rivisitazione del film originale The Toxic Avenger del 1987, ideato da Lloyd Kaufman, figura storica del cinema indipendente americano e fondatore dell’Universo Troma.
Kaufman, che
agli inizi degli anni Settanta aveva lavorato anche in produzioni come Rocky e Saturday Night Fever, costruì negli anni una carriera interamente devota all’autonomia creativa, opponendosi ai rigidi schemi hollywoodiani.
Il successo di The Toxic Avenger diede origine a tre sequel, una serie animata, fumetti targati Marvel e persino un musical con musiche di David Bryan dei Bon Jovi. Oggi, con questa nuova versione diretta da Macon Blair, la creatura tossica di Kaufman torna a vivere in una chiave contemporanea, senza rinunciare allo spirito dissacrante e caustico che ha reso il film un’icona del cinema underground.
La visione di Macon Blair
Macon Blair racconta che il suo primo incontro con The Toxic Avenger risale alla metà degli anni Ottanta, quando, adolescente, scoprì per caso una videocassetta con in copertina un mutante armato di mocio. “Questo dovete assolutamente vederlo!”, gli disse il fratello di un amico, consegnandogli quel VHS che avrebbe segnato la sua immaginazione per sempre.
Blair ricorda di essere rimasto affascinato non solo dalla storia surreale e dalle trovate grottesche del film, ma soprattutto dalla sensazione che fosse stato realizzato con pochi mezzi e tanta passione. “Sembrava un film che chiunque potesse girare in giardino con una videocamera e un po’ di sciroppo di mais al posto del sangue”, spiega.
Molti anni dopo, la possibilità di reinterpretare quel mito è diventata realtà. “Poter ricreare – o forse reinventare – The Toxic Avenger con un team di collaboratori eccezionali è stato surreale e divertente. Abbiamo voluto adattare ‘Toxie’ ai tempi moderni senza tradirne l’anima. Il nostro obiettivo era una commedia demenziale, affettuosa e fuori dagli schemi, ma anche toccante e adatta alle famiglie. Scommetto che Mike lo avrebbe apprezzato”, conclude il regista.
La produzione e il team tecnico
Il film The Toxic Avenger è una produzione di Legendary Pictures, con Macon Blair in triplice veste di regista, sceneggiatore e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi figurano Jay Ashenfelter, Brooke Blair e Will Blair, che firmano anche la colonna sonora.
La fotografia è curata da Dana Gonzales, la scenografia da Alex Cameron, mentre i costumi sono opera di Olga Mekikchieva, designer bulgara. Vanessa Porter è a capo del reparto trucco, Anna Andreeva dirige la parte artistica, e Brett W. Bachman si occupa del montaggio insieme a James Thomas. Le coreografie sono firmate da Spencer Liff.
Il cast: volti noti per un cult rinnovato
Il nuovo film The Toxic Avenger può contare su un cast eccezionale. Peter Dinklage interpreta Winston, il protagonista, affiancato dal giovane Jacob Tremblay nel ruolo di suo figlio Wade.
Taylour Paige dà vita a J. J. Doherty, mentre Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon completano il gruppo di protagonisti.
Peter Dinklage, un attore tra teatro e cinema
A essere il protagonista assoluto del film The Toxic Avenger è il pluripremiato interprete teatrale e televisivo Peter Dinklage.
L’attore ha conquistato la fama internazionale grazie al ruolo di “Tyrion Lannister” in Game of Thrones, che gli è valso quattro Emmy Awards e un Golden Globe.
La sua carriera cinematografica è ricca di successi: da The Station Agent, premiato al Sundance Film Festival, a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, X-Men: Days of Future Past, Avengers: Infinity War e Cyrano. Tra i suoi ultimi lavori figurano American Dreamer, The Thicket e Brothers, di cui è stato anche produttore con la sua Estuary Films.
Nel 2025 è tornato in televisione nella nuova stagione di Dexter e sul palcoscenico del “Public Theater’s Shakespeare in the Park” con La Dodicesima Notte, accanto a Lupita Nyong’o, Jesse Tyler Ferguson e Sandra Oh.
Kevin Bacon, una carriera poliedrica
Kevin Bacon, interprete del villain Bob Garbinger nel film The Toxic Avenger, è uno dei volti più riconoscibili del cinema americano. Dopo gli esordi a New York, il successo arriva con Footloose, che lo consacra come star di Hollywood. Da allora alterna ruoli drammatici, commedie e thriller, in film come A Few Good Men, Apollo 13, Mystic River e The Woodsman.
Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e premi dalla Broadcast Film Critics Association e dalla Screen Actors Guild. Bacon è anche regista, musicista con la band “The Bacon Brothers” e fondatore del progetto solidale SixDegrees.org, dedicato a promuovere cause sociali attraverso il web.
Recentemente ha recitato in Leave the World Behind, Beverly Hills Cop: Axel Foley e MaXXXine. In The Toxic Avenger interpreta il principale antagonista della storia.
Elijah Wood, dall’hobbit al detective
Elijah Wood, che nel film The Toxic Avenger veste i panni di Fritz Garbinger, continua a dimostrare la sua versatilità passando dal cinema d’autore al fantasy, fino alla televisione. Indimenticabile come “Frodo Baggins” nella trilogia de Il Signore degli Anelli, Wood ha recitato in Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Sin City, Green Street Hooligans e I Don’t Feel at Home in This World Anymore.
Di recente ha partecipato alla serie Yellowjackets, al film Bookworm e alla commedia The Afterparty. È anche un apprezzato doppiatore, voce di personaggi in Happy Feet, 9 e Star Wars Resistance.
Taylour Paige, talento in ascesa
Nel ruolo di J. J. Doherty nel film The Toxic Avenger troviamo Taylour Paige, attrice rivelazione che si è imposta a Hollywood con interpretazioni intense e dinamiche. Dopo gli esordi in Jean of the Joneses e White Boy Rick, ha conquistato pubblico e critica con Zola, vincendo un Independent Spirit Award come miglior attrice protagonista.
Ha lavorato in Ma Rainey’s Black Bottom, Sharp Stick e Beverly Hills Cop: Axel Foley per Netflix, oltre che in Brothers accanto a Peter Dinklage e Brendan Fraser. È attesa nella serie Welcome to Derry e nel film I Love Booster di Boots Riley.
Jacob Tremblay, il prodigio di Hollywood
Jacob Tremblay, che in The Toxic Avenger interpreta Wade, è diventato un nome di punta grazie alla sua performance nel film Room, accanto a Brie Larson, che gli è valsa numerosi premi tra cui il Critics’ Choice Award. In seguito ha recitato in Wonder, The Predator, Good Boys e The Death and Life of John F. Donovan.
Come doppiatore ha dato voce ai protagonisti di Luca della Pixar, La Sirenetta della Disney e Orion and the Dark della DreamWorks, per cui ha vinto un Emmy. Prossimamente apparirà in The Life of Chuck di Mike Flanagan e in Sovereign con Nick Offerman e Dennis Quaid.
Un ritorno velenoso e necessario
Con il suo stile ironico, sovversivo e visivamente estremo, la commedia horror The Toxic Avenger di Macon Blair si presenta come un atto d’amore verso l’originale di Lloyd Kaufman e verso un cinema che osa ancora sporcarsi le mani.
Tra risate nere, mutazioni grottesche e un cuore sorprendentemente umano, il film riporta in vita un mito che, come il suo protagonista, sembra destinato a non morire mai.