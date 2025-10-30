The Toxic Avenger, trama e cast dell'horror con Peter Dinklage in sala

Macon Blair racconta che il suo primo incontro con The Toxic Avenger risale alla metà degli anni Ottanta, quando, adolescente, scoprì per caso una videocassetta con in copertina un mutante armato di mocio. “Questo dovete assolutamente vederlo!”, gli disse il fratello di un amico, consegnandogli quel VHS che avrebbe segnato la sua immaginazione per sempre.

Blair ricorda di essere rimasto affascinato non solo dalla storia surreale e dalle trovate grottesche del film, ma soprattutto dalla sensazione che fosse stato realizzato con pochi mezzi e tanta passione. “Sembrava un film che chiunque potesse girare in giardino con una videocamera e un po’ di sciroppo di mais al posto del sangue”, spiega.

Molti anni dopo, la possibilità di reinterpretare quel mito è diventata realtà. “Poter ricreare – o forse reinventare – The Toxic Avenger con un team di collaboratori eccezionali è stato surreale e divertente. Abbiamo voluto adattare ‘Toxie’ ai tempi moderni senza tradirne l’anima. Il nostro obiettivo era una commedia demenziale, affettuosa e fuori dagli schemi, ma anche toccante e adatta alle famiglie. Scommetto che Mike lo avrebbe apprezzato”, conclude il regista.