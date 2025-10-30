The Mastermind, trama e cast del film poliziesco con Josh O'Connor

La rapina al centro del film è ispirata a veri furti d’arte degli anni ’60 e ’70, un’epoca in cui musei e collezioni private erano vulnerabili e il mito del colpo perfetto affascinava l’immaginario collettivo. Mooney non punta ai grandi maestri europei, ma sceglie le opere di Arthur Dove, modernista americano dal successo discreto ma profondo, sottolineando un legame emotivo più che economico. Reichardt costruisce il furto come rituale: osservazione, preparazione e un passo dopo l’altro verso un’inevitabile sconfitta. Il film rifiuta l’eroismo romantico del ladro geniale, privilegiando il dilettante convinto di essere speciale, e ricrea un museo fittizio, microcosmo delle aspirazioni maldestre e di un sabotaggio personale inevitabile.