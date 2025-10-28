Dogman, trama e cast del film di Luc Besson stasera in tv

Dogman racconta la vita tormentata di Douglas “Doug” Munrow , un uomo segnato da un’infanzia di abusi. Quando viene sorpreso alla guida di un camion con decine di cani, comincia a raccontare la sua storia. Da bambino, il padre violento lo costringeva a restare chiuso in una gabbia insieme ai suoi cani: è per via di quelle violenze che, ora, si trova costretto sulla sedia a rotelle. Cresciuto nella solitudine, Doug trova un’unica compagnia fedele nei cani, che diventano il suo rifugio ma anche la sua arma. Diventato adulto, trova lavoro come drag queen in un locale, costruendosi una “famiglia” canina che lo assiste in furti e soprusi, fino all'arresto: il racconto della sua storia alla psichiatra della polizia svela una coltre di dolore, riscatto e vendetta. Tanto che, la dottoressa, decide di aiutarlo.

Il cast

Il protagonista di Dogman è Caleb Landry Jones, attore statunitense già noto per ruoli intensi e disturbanti in film come quelli in Get Out e Nitram (per cui ha vinto il premio come miglior attore a Cannes). Jones regala a Douglas un’interpretazione fisica e psicologica straordinaria, capace di alternare fragilità e follia con una sensibilità quasi animalesca. Accanto a lui, Jojo T. Gibbs nei panni di Evelyn, unico personaggio disposto ad ascoltare e comprendere davvero Doug. Completano il cast Christopher Denham, Clemens Schick e Marisa Berenson.

Chi è Caleb Landry Jones

Texano classe 1989, Caleb Landry Jones è un attore e un musicista. Dopo alcune piccole apparizioni in serie TV come Friday Night Lights e Breaking Bad, ottiene i primi ruoli importanti al cinema con X-Men: L’inizio (2011), dove interpreta il mutante Banshee, e Contraband (2012), al fianco di Mark Wahlberg. La sua carriera decolla grazie a una serie di performance di grande impatto in film d’autore e indipendenti: Antiviral di Brandon Cronenberg (2012), Get Out di Jordan Peele (2017), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) e The Florida Project (2017). Nel 2021 conquista il riconoscimento della critica internazionale con Nitram di Justin Kurzel, in cui interpreta il giovane autore della strage di Port Arthur: la sua interpretazione gli vale il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Nel 2023 torna protagonista in Dogman di Luc Besson, dove interpreta Douglas “Doug” Munrow, un uomo traumatizzato che trova nei cani la sua unica famiglia. Besson lo ha voluto anche nel suo ultimo film, Dracula - L'amore perduto.