Jungle, la vera storia del film con Daniel Radcliffe stasera in tv

Il film Jungle (2017), diretto da Greg McLean e interpretato da Daniel Radcliffe , racconta la straordinaria e drammatica esperienza di sopravvivenza vissuta realmente dall’israeliano Yossi Ghinsberg nei primi anni Ottanta. Tratto dal libro autobiografico Jungle: A Harrowing True Story of Survival in the Amazon il film esplora il confine sottilissimo tra avventura e incubo, dove al centro c’è proprio lei, la giungla amazzonica come autentico protagonista, un ambiente tanto affascinante quanto crudele che spinge l’uomo al limite delle proprie forze fisiche e psicologiche.

Una tradizione di viaggio e scoperta

In Israele, è tradizione che i giovani, dopo aver concluso il servizio militare obbligatorio e raggiunta la maggiore età, partano per un lungo viaggio zaino in spalla alla scoperta del mondo prima di affrontare la vita adulta. È proprio seguendo questa consuetudine che Yossi Ghinsberg decide di intraprendere un viaggio in Sudamerica. Spinto dal desiderio di avventura e conoscenza, incontra a La Paz due compagni di viaggio e una guida austriaca che promette di condurli alla scoperta di tribù indigene e resti di civiltà perdute nella giungla della Bolivia del nord.



Nonostante gli avvertimenti dei locali sui pericoli del luogo, il gruppo decide di addentrarsi comunque nell’immensa distesa verde. Quando uno dei compagni si ferisce e non può proseguire, Ghinsberg e l’amico Kevin Gale scelgono di tornare indietro seguendo una via fluviale: una decisione che li porterà a separarsi e a vivere una delle esperienze più estreme della loro vita.