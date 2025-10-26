A Karla Sofia Gascon e Matteo Garrone il premio 'Capri 30th Award'

L'attrice spagnola e il regista romano insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusić e l'americana McKenna Marshall, hanno ricevuto il premio "Capri 30th Award" in occasione del "Roma Fall Gala - The Producers night" al Palazzo delle Esposizioni

Un evento speciale per il trentennale di "Capri Hollywood - The International Film Festival" kermesse cinematografica di fine anno promossa dall'Istituto Capri Nel Mondo con il sostegno del ministero della Cultura e della Regione Campania dal 27 dicembre al 2 gennaio. A celebrare questa ricorrenza significativa insieme al sindaco di Capri Paolo Falco, ai presidenti del festival Tony Petruzzi e Tony Renis e al produttore Pascal Vicedomini sono intervenuti anche gli attori Vince Riotta, Darko Peric, Ronn Moss, Siena Agudong, Marcello Fonte, Letizia Toni, Didi Anderson, Massimo Boldi, Donatella Finocchiaro, Marco Leonardi, Claudia Marchiori, Kaspar Capparoni, Mariana Falace, Daniel McVicar, Elisabetta Pellini insieme ai produttori Roberto Cipullo, Claudio Bucci, Silvio Muraglia; ai registi Cinzia TH Torrini, Nunzia De Stefano, Fausto Brizzi, Gianluca Ansanelli, Dennis Dellai, Alessio Della Valle, Valerio Esposito, Massimo Paolucci e Giorgio Verdelli.

Numerosi musicisti hanno accolto a Roma il "reuccio dell'Anema e Core" di Capri Gianluigi Lembo per la ricorrenza. Tra loro la Paradise Orchestra di Moreno Conficconi con 'special guest' come Dolcenera, Amedeo Minghi, il tenore Alessandro Liberatore e il mezzo-soprano Sandra Pastrana. Tra gli ospiti Raffaele Ranucci (Ad della Fondazione Musica per Roma), Federico Ekberg e Raffaele Borriello rispettivamente i capi di gabinetto del Mimit e del Masaf, Nicola Corigliano di Intesa Sanpaolo, Daniele Taddei (presidente degli Studios). E ancora Stefano Sala, Denny Mendez, Fiorenza D'Antonio, Alexia Cozzi, Shaen Teves, Maya Talem, Raffaella Modugno, Jenny Campagna, Ludovica Cutuli, Alessandro Capparoni, Francesco Del Gaudio, Natalia Bush, Alessia Fabiani, Beppe Convertini, lo stilista Jamal Taslaq e il costumista Andrea Sorrentino.