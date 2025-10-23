Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze arriva in sala, cosa sapere

La distribuzione giapponese di Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, avvenuta il 19 settembre 2025, ha visto il film proiettato simultaneamente in 61 sale IMAX, sottolineando la portata cinematografica del progetto. Dal 24 settembre, Chainsaw Man – La Storia di Reze è arrivato in oltre ottanta paesi grazie alla distribuzione internazionale di Sony Pictures Releasing, prima di giungere in Italia il 23 ottobre e in Nord America il 29 dello stesso mese.

Il successo non ha tardato a manifestarsi: con un incasso totale di 68.300.000 dollari, il film ha conquistato pubblico e critica, consolidando l’immagine di MAPPA come uno degli studi d’animazione più influenti al mondo e confermando il fascino oscuro e magnetico del franchise creato da Tatsuki Fujimoto.