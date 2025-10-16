Squali, tutto sul film con James Franco e Lorenzo Zurzolo al cinema

Protagonista della vicenda raccontata nel film Squali è Max, interpretato da Lorenzo Zurzolo, un ragazzo di diciannove anni che vive in una tranquilla provincia veneta. Finita la maturità, immagina con i suoi amici l’estate perfetta: un viaggio in Spagna, simbolo di libertà e di evasione da un presente statico. La routine sembra destinata a spezzarsi quando nella sua casella di posta arriva un messaggio che cambierà ogni cosa.

***Attenzione: ciò che segue contiene spoiler, quindi se non volete sapere nulla della pellicola non proseguite con la lettura di questo paragrafo e passate al prossimo***



A scrivergli è Robert Price, interpretato da James Franco, fondatore di una start-up con sede a Roma. L’imprenditore ha scoperto l’app creata da Max, un progetto nato per aiutare i coetanei nella scelta dell’università, e gli propone di collaborare per svilupparla. Quell’e-mail, semplice e improvvisa, diventa per il ragazzo la porta d’accesso a un mondo completamente nuovo. Senza pensarci troppo, Max prende un treno diretto verso la capitale, lasciandosi alle spalle l’estate dei sogni e affrontando la realtà di una vita adulta fatta di scelte, scadenze e aspettative.

Nel corso del suo viaggio, l’illusione di un tempo sospeso si dissolve rapidamente. Le decisioni diventano pressanti e ogni passo comporta una perdita di leggerezza. Come gli squali del titolo, costretti a nuotare senza sosta per sopravvivere, anche Max scopre di non poter restare immobile: la vita lo spinge avanti, e la paura di fermarsi diventa parte del suo stesso movimento.