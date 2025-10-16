Rosso, bianco e sangue blu: svelato il titolo del sequel del film

A dirigere il film, il cui titolo ufficiale è Red, White & Royal Wedding (Rosso, bianco e matrimonio reale) sarà Jamie Babbit
L'attesissimo sequel della commedia romantica Rosso, bianco e sangue blu - con Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez - ha ufficialmente ricevuto il via libera da Amazon MGM Studios. A dirigere il film, il cui titolo ufficiale è Red, White & Royal Wedding (Rosso, bianco e matrimonio reale) sarà Jamie Babbit.
La trama del film originale
Bianco, rosso e sangue blu è una commedia romantica tratta dal romanzo di Casey McQuiston. Il film racconta la storia di Alex Claremont-Diaz, figlio della prima presidente donna degli Stati Uniti, e il principe Henry d’Inghilterra, giovane riservato e apparentemente perfetto. Dopo un litigio pubblico che scatena uno scandalo diplomatico, i due sono costretti a fingere un’amicizia per salvare le relazioni tra i loro Paesi. Quello che inizia come un rapporto forzato si trasforma però in una relazione intensa e segreta, che li porterà a mettere in discussione le proprie convinzioni, le aspettative delle loro famiglie e il peso dei rispettivi ruoli pubblici. Tra momenti ironici, passione e coraggio, la storia esplora l’amore come forza capace di abbattere ogni barriera, anche quelle della politica e del protocollo reale.
Il sequel
"Dopo aver visto l'incredibile entusiasmo dei fan di tutto il mondo per Rosso, bianco e sangue blu è chiaro che la storia di Alex e Henry ha davvero conquistato il pubblico", ha dichiarato Julie Rapaport, responsabile del settore film, produzione e sviluppo di Amazon MGM. "Non potremmo essere più entusiasti di continuare questo viaggio con Jamie Babbit al timone: la sua spiccata sensibilità comica e la sua narrazione commovente la rendono la regista perfetta per dare seguito alla magia del primo film, in cui Matthew López ha splendidamente portato in vita l'amato libro di Casey McQuiston".
Chi è Jamie Babbit
Regista e produttrice esecutiva candidata a numerosi Emmy, Jamie Babbit vanta un curriculum eccellente. Tra i titoli di cui si è occupata troviamo Only Murders in the Building, My Lady Jane, Silicon Valley, Married, la serie Prime Video vincitrice del premio GLAAD Ragazze vincenti, oltre all'imminente serie Fox Best Medicine. Non solo: Babbit ha diretto anche la commedia romantica Gonne al bivio e Itty Bitty Titty Committee, insignita col gran premio della giuria al festival cinematografico SXSW.
I dettagli della trama di Rosso, bianco e matrimonio reale restano segreti mam visto il titolo, è lecito supporre che l'affascinante coppia convolerà a nozze.
