Rosso, bianco e sangue blu: svelato il titolo del sequel del film

A dirigere il film, il cui titolo ufficiale è Red, White & Royal Wedding (Rosso, bianco e matrimonio reale) sarà Jamie Babbit

L'attesissimo sequel della commedia romantica Rosso, bianco e sangue blu - con Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez - ha ufficialmente ricevuto il via libera da Amazon MGM Studios. A dirigere il film, il cui titolo ufficiale è Red, White & Royal Wedding (Rosso, bianco e matrimonio reale) sarà Jamie Babbit.

La trama del film originale

Bianco, rosso e sangue blu è una commedia romantica tratta dal romanzo di Casey McQuiston. Il film racconta la storia di Alex Claremont-Diaz, figlio della prima presidente donna degli Stati Uniti, e il principe Henry d’Inghilterra, giovane riservato e apparentemente perfetto. Dopo un litigio pubblico che scatena uno scandalo diplomatico, i due sono costretti a fingere un’amicizia per salvare le relazioni tra i loro Paesi. Quello che inizia come un rapporto forzato si trasforma però in una relazione intensa e segreta, che li porterà a mettere in discussione le proprie convinzioni, le aspettative delle loro famiglie e il peso dei rispettivi ruoli pubblici. Tra momenti ironici, passione e coraggio, la storia esplora l’amore come forza capace di abbattere ogni barriera, anche quelle della politica e del protocollo reale.

Il sequel

"Dopo aver visto l'incredibile entusiasmo dei fan di tutto il mondo per Rosso, bianco e sangue blu è chiaro che la storia di Alex e Henry ha davvero conquistato il pubblico", ha dichiarato Julie Rapaport, responsabile del settore film, produzione e sviluppo di Amazon MGM. "Non potremmo essere più entusiasti di continuare questo viaggio con Jamie Babbit al timone: la sua spiccata sensibilità comica e la sua narrazione commovente la rendono la regista perfetta per dare seguito alla magia del primo film, in cui Matthew López ha splendidamente portato in vita l'amato libro di Casey McQuiston".