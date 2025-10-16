Black Phone 2, tutto sull'horror con Ethan Hawke al cinema da oggi

Girato interamente negli Stati Uniti, Black Phone 2 si conferma un thriller dalle atmosfere cupe e surreali. La regia di Scott Derrickson e la sceneggiatura scritta a quattro mani con C. Robert Cargill mantengono il legame diretto con l’immaginario di Joe Hill, autore del racconto da cui tutto ha avuto origine. Alla produzione principale partecipano Scott Derrickson, C. Robert Cargill e Jason Blum, affiancati dai produttori esecutivi Joe Hill, Ryan Turek, Maggie Levin, Adam Hendricks, Daniel Bekerman e Jason Blumenfeld.

Il film ha debuttato in anteprima al Fantastic Fest il 20 settembre 2025, in attesa dell’uscita nelle sale statunitensi fissata per il 17 ottobre 2025, con Universal Pictures come distributore ufficiale.