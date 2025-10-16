Black Phone 2, tutto sull'horror con Ethan Hawke al cinema da oggi

Introduzione
Esce nei cinema italiani a partire da giovedì 16 ottobre 2025, il film Black Phone 2, sequel dell’horror che segna il ritorno di Scott Derrickson.
Dopo il successo del primo capitolo, nel 2025 Derrickson riporta sul grande schermo l’universo inquietante di Black Phone con un nuovo film che ne prosegue gli eventi e ne approfondisce le ombre. Black Phone 2, titolo originale The Black Phone 2, nasce dalla penna dello stesso Derrickson e di C. Robert Cargill, che ne firmano anche la sceneggiatura.
Il progetto, prodotto da Blumhouse Productions, Crooked Highway e Universal Pictures, si ispira ancora una volta al racconto di Joe Hill pubblicato nel 2004, fondendo tensione psicologica, dramma e soprannaturale.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Black Phone 2, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Dalla pagina allo schermo
Girato interamente negli Stati Uniti, Black Phone 2 si conferma un thriller dalle atmosfere cupe e surreali. La regia di Scott Derrickson e la sceneggiatura scritta a quattro mani con C. Robert Cargill mantengono il legame diretto con l’immaginario di Joe Hill, autore del racconto da cui tutto ha avuto origine.
Alla produzione principale partecipano Scott Derrickson, C. Robert Cargill e Jason Blum, affiancati dai produttori esecutivi Joe Hill, Ryan Turek, Maggie Levin, Adam Hendricks, Daniel Bekerman e Jason Blumenfeld.
Il film ha debuttato in anteprima al Fantastic Fest il 20 settembre 2025, in attesa dell’uscita nelle sale statunitensi fissata per il 17 ottobre 2025, con Universal Pictures come distributore ufficiale.
Oltre il telefono nero: la trama
Il nuovo capitolo, Black Phone 2, riprende la storia di Finney Blake, sopravvissuto al brutale serial killer conosciuto come Il Grabber, interpretato da Ethan Hawke. Dopo essere riuscito a fuggire dall’incubo che lo aveva segnato per sempre, Finney tenta di ritrovare un equilibrio, ma le cicatrici del passato non smettono di sanguinare. I ricordi si mescolano a presenze inquietanti, e un filo invisibile lo riporta a un mondo dove i morti non hanno mai smesso di parlare.
Accanto a lui, Gwen Blake, la sorella dotata di un dono medianico, percepisce che qualcosa di oscuro si sta muovendo ancora. I due fratelli vengono risucchiati in una nuova spirale di mistero quando eventi inspiegabili iniziano a verificarsi presso il campo di Alpine Lake, gestito da Armando, un uomo dal passato enigmatico. Lì, la voce del Grabber sembra riecheggiare ancora, come se il male avesse trovato un nuovo modo per manifestarsi.
Un cast tra ritorni e nuovi volti
La pellicola Black Phone 2 riunisce gran parte del cast originale. Ethan Hawke torna nei panni del terrificante Grabber, simbolo del male assoluto. Mason Thames riprende il ruolo di Finney Blake, mentre Madeleine McGraw interpreta di nuovo Gwen Blake, la sorella sensitiva. Jeremy Davies torna a vestire i panni del padre, Terrence Blake, figura complessa e tormentata.
Tra le nuove presenze spiccano Demián Bichir nel ruolo di Armando, supervisore del campo di Alpine Lake, e Arianna Rivas che interpreta Mustang, sua nipote. Miguel Mora, già apparso nel primo film nei panni di Robin Arellano, cambia volto per interpretare Ernesto Arellano, fratello di Robin e amico di Finney. A completare il cast troviamo Anna Lore come Hope, madre defunta di Finney e Gwen, Graham Abbey nel ruolo di Kenneth, e Maev Beaty in quello di Barbara.
Un’eredità di paura
Black Phone 2 non si limita a proseguire la storia del primo film: ne espande i confini, esplorando il trauma e la colpa come nuove forme di orrore. Derrickson costruisce un racconto dove la dimensione paranormale diventa specchio delle paure umane, mantenendo il tono cupo e ossessivo che aveva reso Black Phone un successo.
Prodotto da Blumhouse Productions, il film promette di confermare la sua eredità nel panorama horror del 2025, riportando sullo schermo l’angoscia del telefono nero e i sussurri che arrivano da un aldilà impossibile da ignorare.