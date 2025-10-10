Esplora tutte le offerte Sky
65 fuga dalla Terra, il cast del film con Adam Driver stasera in tv

Va in onda su Italia 1, venerdì 10 ottobre,  il film del 2023 che vede Adam Driver impegnato in una corsa contro il tempo tra dinosauri e asteroidi

    Jeremy Allen White e Scott Cooper a Roma per il biopic su Springsteen

    Cinema

    Il regista e il protagonista dell'atteso biopic sul Boss hanno fatto tappa nella Capitale...

    The Weeknd, annunciati nuovi concerti in Europa

    Musica

    Annunciati concerti a Manchester, Copenaghen, Monaco, Lille, Parigi, Barcellona e Lisbona....

    Jennifer Aniston: "Da 20 anni cerco di avere figli, nessuno lo sapeva"

    Spettacolo

    Vent’anni di lotta contro la sterilità e il peso dei pregiudizi sulla maternità. “I media non...