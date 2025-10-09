Tron: Ares, tutto sul film con Jared Leto al cinema da oggi

Nonostante lo stop, Tron non muore. Tra il 2016 e il 2017 si riaccende l’interesse per un terzo capitolo: Jared Leto firma per interpretare un nuovo personaggio, Ares, e il progetto assume il titolo provvisorio Tron: Destiny.

Nel 2019 il produttore Justin Springer conferma che lo sviluppo è ancora attivo: “Si tratta solo di trovare il momento giusto, la sceneggiatura giusta e le persone giuste in studio...”.

L’anno successivo, Mitchel Leib, presidente della sezione musicale dei Walt Disney Studios, afferma che la casa spera di riavere Kosinski alla regia e che l’intenzione è coinvolgere ancora i Daft Punk per la colonna sonora. Ma il duo francese si scioglie il 22 febbraio 2021, lasciando il progetto senza i suoi storici compositori.

A luglio The DisInsider conferma che Tron è ancora in marcia, con Leto e il cast di Legacy nuovamente legati alla produzione, mentre Disney cerca un nuovo regista. In agosto la regia passa a Garth Davis, su sceneggiatura di Jesse Wigutow, con la produzione di Justin Springer ed Emma Ludbrook. Leto racconta di essere entusiasta all’idea di partecipare al film, ricordando quanto Tron e il videogioco originale avessero segnato la sua infanzia.