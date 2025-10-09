Tron: Ares, tutto sul film con Jared Leto al cinema da oggi

Tron: Ares, tutto quello che bisogna sapere sul film con Jared Leto al cinema da oggiCinema ©Webphoto
Introduzione
Dopo un’attesa durata quindici anni, tra annunci, rinvii e ripensamenti, il mondo virtuale di Tron riaccende le sue luci. Il 9 ottobre 2025 debutta nei cinema italiani Tron: Ares, diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, chiamato a incarnare una nuova incarnazione dell’universo ideato da Steven Lisberger più di quarant’anni fa. Terzo capitolo del celebre franchise Disney, la pellicola raccoglie l’eredità di Tron: Legacy del 2010 e ne prosegue idealmente le trame, spingendo ancora una volta lo spettatore ai confini tra realtà e simulazione.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Tron: Ares, che segna il ritorno di un mito digitale. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Dalla rete al mondo reale
Al centro della storia del film Tron: Ares c’è Ares, un sofisticatissimo programma digitale inviato nel mondo umano per portare a termine una missione di vitale importanza.
La sua comparsa nel piano fisico segna il primo incontro tra gli esseri umani e creature dotate di intelligenza artificiale autonoma, aprendo una nuova e pericolosa frontiera tra i due universi.
Le origini di un progetto travagliato
Il cammino verso questo nuovo capitolo segnato da Tron: Ares comincia nell’ottobre del 2010, appena prima dell’uscita di Tron: Legacy. Joseph Kosinski, regista del secondo film, avrebbe dovuto proseguire la saga con una sceneggiatura scritta insieme ad Adam Horowitz ed Edward Kitsis. All’inizio del 2011 Disney annuncia persino la produzione di un cortometraggio promozionale, destinato esclusivamente all’edizione home video di Legacy, pensato come primo segnale del futuro sequel.
Nell’aprile dello stesso anno Kosinski rivela che la sceneggiatura è in fase di scrittura e che la nuova storia avrebbe ripreso le avventure di Sam e Quorra nel mondo reale. La prima bozza viene battezzata con il titolo provvisorio TR3N. Tuttavia, nel giugno successivo, lo studio chiama David DiGilio per una riscrittura: Horowitz e Kitsis devono infatti abbandonare il progetto, impegnati con la serie C’era una volta.
Nel 2012 Bruce Boxleitner annuncia che le riprese potrebbero iniziare nel 2014, subito dopo Oblivion, il film che Kosinski stava completando in quel periodo.
Attese, stop e ripartenze
A dicembre 2012 Disney ha affidato una nuova versione del copione di quello che sarebbe poi diventato Tron: Ares a Jesse Wigutow, mentre Boxleitner e Garrett Hedlund vengono confermati nei ruoli originali. Pochi mesi più tardi Kosinski ammette che la sceneggiatura è ancora in lavorazione, ma che non esiste una data concreta per l’inizio della produzione.
Nel gennaio 2014 Boxleitner racconta che il film avrebbe proseguito direttamente da una battuta di Legacy: “Stiamo andando a riprenderci la compagnia”. E aggiunge: “Non è la fine del film. Questo è l’inizio del prossimo. Un presagio...”. L’attore rivela inoltre che Cillian Murphy sarebbe tornato nei panni di Eddie Dillinger Jr., “cattivo come suo padre”.
Tron: Ares nel 2015 si intitolava Hedlund
L’anno seguente, Tron 3 entra ufficialmente in pre-produzione con il ritorno di Hedlund e Olivia Wilde, ma a maggio 2015 la Disney decide di sospendere il progetto. La decisione arriva dopo le deludenti performance di Tomorrowland – Il mondo di domani, costato 190 milioni e capace di incassarne solo 209.
Deluso, Boxleitner commenta: “Non voglio più ripetere la mia carriera”, mentre Hedlund conferma che il flop di Tomorrowland ha pesato notevolmente sulla scelta dello studio di interrompere tutto.
Il lento risveglio di un franchise
Nonostante lo stop, Tron non muore. Tra il 2016 e il 2017 si riaccende l’interesse per un terzo capitolo: Jared Leto firma per interpretare un nuovo personaggio, Ares, e il progetto assume il titolo provvisorio Tron: Destiny.
Nel 2019 il produttore Justin Springer conferma che lo sviluppo è ancora attivo: “Si tratta solo di trovare il momento giusto, la sceneggiatura giusta e le persone giuste in studio...”.
L’anno successivo, Mitchel Leib, presidente della sezione musicale dei Walt Disney Studios, afferma che la casa spera di riavere Kosinski alla regia e che l’intenzione è coinvolgere ancora i Daft Punk per la colonna sonora. Ma il duo francese si scioglie il 22 febbraio 2021, lasciando il progetto senza i suoi storici compositori.
A luglio The DisInsider conferma che Tron è ancora in marcia, con Leto e il cast di Legacy nuovamente legati alla produzione, mentre Disney cerca un nuovo regista. In agosto la regia passa a Garth Davis, su sceneggiatura di Jesse Wigutow, con la produzione di Justin Springer ed Emma Ludbrook. Leto racconta di essere entusiasta all’idea di partecipare al film, ricordando quanto Tron e il videogioco originale avessero segnato la sua infanzia.
Joachim Rønning alla regia
La svolta definitiva arriva il 19 gennaio 2023, quando Disney conferma ufficialmente la lavorazione di Tron: Ares e affida la regia a Joachim Rønning. La sceneggiatura rimane nelle mani di Wigutow e il cast si arricchisce di nomi prestigiosi: Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Cameron Monaghan e Gillian Anderson.
Il 6 aprile 2024 la casa annuncia la data di uscita del film, fissata per il 10 ottobre 2025. Pochi giorni dopo, Jeff Bridges rivela che tornerà a vestire i panni di Kevin Flynn. Al D23 del 9 agosto 2024 arriva un’altra notizia attesissima: la colonna sonora sarà firmata dai Nine Inch Nails.
Dalle difficoltà produttive al grande schermo
Le riprese di Tron: Ares, programmate per l’agosto 2023, vengono posticipate a causa dello sciopero degli attori e iniziano soltanto a gennaio 2024, concludendosi nel maggio dello stesso anno.
A primavera 2025 la Walt Disney Pictures annuncia la distribuzione italiana per il 9 ottobre, con l’uscita statunitense prevista il giorno successivo. A luglio viene diffuso il trailer ufficiale e a settembre parte un press tour internazionale che tocca Malaga, Milano, Londra e altre città europee.
Cast e aspetti tecnici
Il film Tron: Ares è prodotto da Walt Disney Pictures e TSG Entertainment. La fotografia è firmata da Jeff Cronenweth, il montaggio da Tyler Nelson, la scenografia da Darren Gilford ed Elizabeth Wilcox, mentre i costumi sono curati da Christine Bieselin Clark e Alix Friedberg.
Il cast include Jared Leto (Ares), Greta Lee (Eve Kim), Evan Peters (Julian Dillinger), Jodie Turner-Smith (Athena), Hasan Minhaj (Ajay Singh), Arturo Castro (Seth Flores), Gillian Anderson (Elisabeth Dillinger), Jeff Bridges (Kevin Flynn), Cameron Monaghan (Caius) e Sarah Desjardins (Erin).
Nella versione italiana, le voci principali sono quelle di Emiliano Coltorti per Ares, Alessandro Campaiola per Julian Dillinger e Rodolfo Bianchi per Kevin Flynn.
L’eredità di un film rivoluzionario
Quando Steven Lisberger portò Tron nei cinema nel 1982, il mondo non era pronto. Jeff Bridges e Bruce Boxleitner diedero volto a una storia che anticipava di decenni l’idea di realtà virtuale, in un periodo dominato da blockbuster come E.T., Rocky III e Star Trek: l’ira di Khan. Incompreso al momento della sua uscita, il film divenne col tempo un simbolo della cultura nerd, fino al revival del 2010 con Tron: Legacy, impreziosito dalla leggendaria colonna sonora dei Daft Punk.
Dalle ombre di Tomorrowland alla rinascita nei parchi Disney
Il percorso verso Tron: Ares è stato segnato anche dai riflessi di altri progetti Disney. Dopo il mezzo successo di Legacy, lo studio aveva messo in cantiere un seguito previsto per il 2015, ma il fallimento di Tomorrowland – Il mondo di domani spinse a ridimensionare i piani. Le energie si spostarono su universi più sicuri come Frozen, Star Wars e la galassia Marvel, e il nuovo Tron venne archiviato.
Eppure, l’universo digitale sopravvisse in altre forme: nel 2016 e nel 2023 aprono due montagne russe ispirate a Tron: Legacy, rispettivamente a Shanghai Disneyland e al Magic Kingdom di Orlando. Segno che, anche quando il cinema si fermava, la sua mitologia continuava a pulsare.
Dai Daft Punk ai Nine Inch Nails
L’eredità sonora di Legacy era pesante: la colonna dei Daft Punk è ancora oggi considerata una pietra miliare. Ma per Tron: Ares Disney sceglie un cambio di rotta radicale, affidando la partitura a Trent Reznor e Atticus Ross, che per la prima volta firmano come Nine Inch Nails.
L’album TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack) uscirà il 19 settembre 2025. È la prima colonna sonora realizzata interamente sotto il nome della celebre band di rock industriale, già premiata con due Oscar per The Social Network e Soul.
A metà luglio è stato pubblicato il singolo As Alive As You Need Me To Be, primo brano inedito dei Nine Inch Nails dopo cinque anni di silenzio. Sul web non sono mancate le battute: “È fantastico che, con il nuovo album dei Nine Inch Nails, ci sia anche un film di Tron in regalo”.
Il cerchio che si chiude
Dopo decenni di ostacoli, il film Tron: Ares arriva come il punto d’incontro tra passato e futuro, tra memoria e reinvenzione. Il film rappresenta la conclusione di un lungo percorso produttivo e insieme un nuovo inizio per uno dei franchise più visionari della storia Disney.
Con Jared Leto al centro di un racconto che torna a esplorare il confine tra uomo e macchina, Tron: Ares si prepara a restituire all’universo digitale di Tron quella potenza visiva e concettuale che, fin dal 1982, continua a spingersi un passo avanti rispetto alla realtà.