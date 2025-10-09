Addio a Paolo Bonacelli, attore indimenticabile tra cinema e teatro

È morto a Roma, a 88 anni, Paolo Bonacelli, attore che ha attraversato oltre sessant’anni di cinema, teatro e televisione con rigore, inquietudine e ironia. Dal ruolo disturbante in Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini alla forza civile di Cristo si è fermato a Eboli di Rosi, fino ai sorrisi surreali di Non ci resta che piangere e Johnny Stecchino, Bonacelli ha trasformato ogni parte in memoria collettiva, restando fedele al testo e alla verità della scena

C’è una luce che si spegne, eppure resta sospesa sulle pellicole, sui palchi, negli archivi della memoria collettiva. Paolo Bonacelli è morto ieri sera a Roma, all’Ospedale San Filippo Neri, all’età di 88 anni. La notizia l’ha data la moglie Cecilia Zingaro, consegnandoci un addio che non è solo personale, ma riguarda l’intera comunità degli spettatori, cinefili e teatranti. Con lui se ne va un attore che ha attraversato oltre sessant’anni di storia del cinema e del teatro italiani, senza mai smettere di interrogare i testi, i personaggi e se stesso.

Nato a Civita Castellana il 28 febbraio 1937, diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, Bonacelli è stato interprete rigoroso e inquieto, dotato di una presenza scenica che mescolava l’austerità classica e un’ironia capace di accendersi nei momenti più inattesi. A teatro, al cinema, in televisione, il suo nome è legato a una costellazione di autori e registi che hanno segnato epoche diverse: da Pasolini a Rosi, da Antonioni a Troisi, da Cavani a Benigni, fino a Virzì, Argento, Monicelli.