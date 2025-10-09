Il professore e il pinguino, cosa sapere sul film con con Steve Coogan

Il protagonista è interpretato da Steve Coogan, perfetto nel ruolo dell’insegnante ironico e disilluso che ritrova il senso della vita attraverso un incontro inatteso. Accanto a lui, Jonathan Pryce veste i panni del preside Buckle, figura autoritaria ma umanamente fragile. Completano il cast Vivian El Jaber, Björn Gustafsson e un gruppo di giovani attori argentini che portano l'autenticità e il calore locale. Il pinguino Juan Salvador, realizzato con una combinazione di animatronica e riprese reali, è a tutti gli effetti un co-protagonista: tenero, buffo e incredibilmente espressivo.