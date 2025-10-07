Of Dogs and Men, il docufilm nel confine di Gaza dopo il 7 ottobre

Il film Of Dogs and Men è una docudramma israeliano del 2024 diretto da Dani Rosenberg, scritto insieme a Ori Avinoam e Itay Tamir. Prodotto da Alexander Rodnyansky, Itai Tamir e Donatella Palermo, il film è un progetto realizzato in coproduzione internazionale con la RAI, che ne cura anche la distribuzione.

Le riprese si sono svolte nel kibbutz Nir Oz poche settimane dopo l’attacco, in uno scenario ancora segnato dalle devastazioni. Qui, circa 180 dei 400 residenti furono uccisi o presi in ostaggio e condotti nella Striscia di Gaza. Molti sopravvissuti del kibbutz partecipano al film, parlando direttamente alla macchina da presa e offrendo testimonianze autentiche.

Rosenberg ha scelto di rinunciare a scenografie costruite e a dialoghi rigidamente scritti: gran parte delle conversazioni è improvvisata, per conservare la forza spontanea della realtà.

Il film è stato montato da Nili Feller, con musiche di Yuval Semo, e ha una durata complessiva di 82 minuti.