Him, tutto sull'horror a tema football con Marlon Wayans e Julia Fox

Il critico cinematografico di Variety Peter Debruge ha scritto del film: “Tra i brividi, Him ti fa riflettere sullo sport e su ciò che esso richiede, trasformando i nostri eroi in potenziali mostri. Ma come si dice: non odiare il giocatore, odia il gioco”.

Non tutti gli esperti di settima arte a livello internazionale sono stati però generosi nei confronti di Him, che ha diviso pubblico e critica.

Alle critiche l’attore protagonista Marlon Wayans ha risposto con parole di rispetto ma anche di difesa del progetto: “Rispetto i critici. Il loro lavoro è criticare. Rispetto ciò che fanno, perché dà forma alla nostra industria. Ma un’opinione non significa sempre che sia l’opinione di tutti. Alcuni film sono in anticipo sui tempi. L’innovazione non è sempre accolta positivamente e l’arte deve essere interpretata, è soggettiva. Nella mia carriera ho realizzato film che sono diventati classici anche se all’inizio non furono accolti bene dalla critica. Quindi non prendete per assoluta l’opinione di qualcuno: andate a vedere il film e giudicate da soli”.