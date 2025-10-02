Him, tutto sull'horror a tema football con Marlon Wayans e Julia Fox

Him, cosa sapere sull'horror a tema football con Marlon Wayans e Julia Fox al cinemaCinema ©Webphoto
Introduzione
Esce nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 2 ottobre 2025, il film horror Him diretto da Justin Tipping con protagonisti Marlon Wayans e Julia Fox, tra gli altri.
Si tratta di una pellicola dell’orrore di produzione statunitense che mescola sport e rituali oscuri, prodotto dalla Monkeypaw Productions di Jordan Peele e diretto da Justin Tipping. Scritto insieme a Skip Bronkie e Zack Akers, il film immerge lo spettatore nel mondo del football americano trasformandolo in una dimensione ossessiva e sanguinaria, dove l’ambizione e il sacrificio si intrecciano con il soprannaturale.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Him, in uscita oggi nei cinema italiani. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Him segue Cameron “Cam” Cade, giovane promessa del football, segnato da un trauma infantile legato al suo idolo, il quarterback Isaiah White. Spinto dall’ambizione e dalle figure chiave della sua vita, Cam accetta un’occasione unica di allenarsi in isolamento con il campione.
Il compound, però, cela segreti inquietanti: allenamenti estremi, rituali misteriosi e presenze minacciose mettono a dura prova corpo e mente di Cam. Tra tensione crescente, sfide imprevedibili e pericoli nascosti, il giovane dovrà confrontarsi con i limiti della sua forza, della sua volontà e delle sue convinzioni, in un viaggio dove nulla è come sembra.
Gli interpreti
Il film Him affida a Marlon Wayans il ruolo di Isaiah, il leggendario quarterback dei Saviors. Tyriq Withers è Cam, il giovane atleta destinato a raccoglierne l’eredità. Julia Fox interpreta Elsie, moglie di Isaiah e influencer, mentre Tim Heidecker è Tom, l’agente del protagonista. Accanto a loro appaiono Jim Jefferies come Marco, il medico personale di Isaiah, Naomi Grossman come la fan ossessiva Marjorie e Maurice Greene nel ruolo di Malek, il trainer devoto al culto della capra. Completano il cast Indira G. Wilson, Gerone McKinley, Heather Lynn Harris, Don Benjamin, Guapdad 4000, Richard Lippert, Tierra Whack, Chase Garland, Norman Towns e GiGi Erneta.
Dalla sceneggiatura alla produzione
La genesi del progetto dell’horror Him risale al 2022, quando Zack Akers e Skip Bronkie scrissero una sceneggiatura intitolata Goat, acronimo di “greatest of all time”. Presentata sul mercato con WME, attirò subito l’attenzione della Monkeypaw Productions, che in accordo con Universal Pictures la acquisì.
Nello stesso anno lo script entrò nella Black List delle migliori sceneggiature non ancora prodotte.
Nel gennaio 2024 Justin Tipping fu ufficializzato come regista e Marlon Wayans come protagonista. A seguire si unirono al cast Tyriq Withers e Julia Fox. Le riprese si svolsero ad Albuquerque e nei dintorni desertici, utilizzando anche Spaceport America come set. Le lavorazioni terminarono nel novembre 2024. Il budget finale è stato di 27 milioni di dollari.
La colonna sonora
A firmare le musiche del film Him è Bobby Krlic. La colonna sonora è uscita il 19 settembre 2025, giorno dell’uscita del film negli Stati Uniti.
In precedenza erano stati lanciati alcuni singoli: Swim di Guapdad 4000 e Mavi, Tip Toe di Tierra Whack, Blitz di Jean Dawson e Him di Denzel Curry.
Distribuzione e risultati economici
Il film horror Him è stato distribuito il 18 settembre 2025 in Messico e il giorno dopo negli Stati Uniti da Universal Pictures.
Al botteghino, il film ha raccolto 22 milioni di dollari complessivi a fronte dei 27 investiti. Negli Stati Uniti e in Canada ha esordito con 13,5 milioni nel weekend, classificandosi secondo dietro Demon Slayer.
L’uscita nelle sale italiane è fissata per oggi, giovedì 2 ottobre 2025.
Accoglienza critica
Il critico cinematografico di Variety Peter Debruge ha scritto del film: “Tra i brividi, Him ti fa riflettere sullo sport e su ciò che esso richiede, trasformando i nostri eroi in potenziali mostri. Ma come si dice: non odiare il giocatore, odia il gioco”.
Non tutti gli esperti di settima arte a livello internazionale sono stati però generosi nei confronti di Him, che ha diviso pubblico e critica.
Alle critiche l’attore protagonista Marlon Wayans ha risposto con parole di rispetto ma anche di difesa del progetto: “Rispetto i critici. Il loro lavoro è criticare. Rispetto ciò che fanno, perché dà forma alla nostra industria. Ma un’opinione non significa sempre che sia l’opinione di tutti. Alcuni film sono in anticipo sui tempi. L’innovazione non è sempre accolta positivamente e l’arte deve essere interpretata, è soggettiva. Nella mia carriera ho realizzato film che sono diventati classici anche se all’inizio non furono accolti bene dalla critica. Quindi non prendete per assoluta l’opinione di qualcuno: andate a vedere il film e giudicate da soli”.