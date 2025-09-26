Esplora tutte le offerte Sky
Federico Aldrovandi, un film sulla sua storia a 20 anni dalla morte

Cinema

La storia del ragazzo ucciso nel 2005 durante un controllo di polizia verrà raccontata in una pellicola prodotta da Stefano Muroni con la regia di Manuel Benati

A 20 anni dalla sua morte, Federico Aldrovandi avrà un film. Ad annunciarlo è stato Stefano Muroni, attore e produttore di Ferrara, la stessa città del ragazzo ucciso da quattro agenti della polizia di Stato nel 2005, quando aveva appena 18 anni.

 

Muroni non è nuovo a lavori incentrati sulla memoria (nella sua filmografia figurano Oltre la bufera, dedicato a don Minzoni e Il soldato senza nome, sui primi studi relativi allo stress post traumatico nei militari tornati dal fronte). Ora affronta la storia di Federico Aldrovandi, ricordato ancora oggi a distanza di anni per il suo omicidio che ha portato alla condanna a 3 anni e 6 mesi per omicidio colposo con "eccesso colpo di uso legittimo della forza" di quattro agenti.

Regista e sceneggiatori

Regista del film sarà Manuel Benati, autore esordiente ed ex allievo della scuola di cinema Blow-up Academy di Ferrara. Benati è anche autore della sceneggiatura insieme a Muroni e Valeria Luzi, sceneggiatrice e produttrice scomparsa lo scorso maggio a 43 anni.

Leggi anche

Federico Aldrovandi e la morte dopo un controllo di polizia: le tappe

L'annuncio sui social

"L'anno prossimo, dopo due anni di lavoro silenzioso e riservato passato accanto alla famiglia Aldrovandi, Controluce Produzione, la società cinematografica fondata da me e Valeria Luzi, realizzerà il film su Federico Aldrovandi e su una famiglia che ha sempre lottato, con coraggio e onestà, per cercare la verità sulla morte del proprio figlio", ha scritto sui social l'attore ricordando la tragica vicenda. Poi ha aggiunto: "Cercheremo di dare tutta la nostra vita a questo film. Tutta la nostra vita". 

