La voce di Hind Rajab, tutto sul film al cinema da oggi

Introduzione
La voce di Hind Rajab arriva finalmente nelle sale italiane: da oggi, giovedì 25 settembre 2025, il pubblico italiano potrà assistere all’uscita del nuovo lavoro della regista Kaouther Ben Hania, già premiato con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82ª Mostra del Cinema di Venezia e riconosciuto come Film della Critica dal SNCCI. Un’opera che la stampa, in Italia e all’estero, ha descritto con parole inequivocabili: “un capolavoro”, “il film più importante della Mostra”, “potente, urgente, vitale”.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla pellicola La voce di Hind Rajab, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un film che intreccia realtà e finzione
La regista tunisina Kaouther Ben Hania, conosciuta per Quattro figlie e sostenuta in questa nuova impresa da figure di primo piano come Brad Pitt e Alfonso Cuarón, affronta con il film La voce di Hind Rajab la drammatica vicenda di Hind Rajab, bambina palestinese di sei anni rimasta intrappolata a Gaza durante una sparatoria nel gennaio 2024.
Il film ricostruisce quelle ore disperate attraverso attori professionisti, ma la forza emotiva nasce dalla presenza autentica della piccola protagonista: la voce che si ascolta per tutta la durata della pellicola è infatti la registrazione originale delle sue richieste di aiuto al telefono.
L’effetto è un racconto cinematografico che si muove tra documentario e finzione, capace di restituire il peso di un dramma individuale che diventa simbolo universale dell’impotenza di fronte alla guerra.
Il cast
I personaggi che animano la vicenda del film La voce di Hind Rajab sono interpretati da un gruppo di attori selezionati per dare corpo e intensità al racconto. Tra loro spiccano Motaz Malhees, noto per le sue prove in Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti e 200 metri, e Saja Kilani, già apparsa in Knockdown e What's Your Emergency?.
Entrambi, oltre a essere parte integrante del film, accompagneranno l’uscita italiana con un tour che li porterà a incontrare direttamente il pubblico. La loro presenza non solo dà volto e voce ai protagonisti sullo schermo, ma permette anche un confronto vivo con gli spettatori, rendendo la proiezione un’esperienza condivisa e partecipata.
L’uscita in sala e il tour italiano
In concomitanza con il debutto nelle sale, il film La voce di Hind Rajab sarà accompagnato da un tour promozionale che toccherà sei città italiane. Gli attori Motaz Malhees e Saja Kilani incontreranno il pubblico e presenteranno il film in occasione delle proiezioni.
Queste le tappe previste:
Roma: 26 settembre alle 17:40 al Giulio Cesare, alle 19:30 al Cinema Troisi e alle 21:30 al Barberini
Firenze: 27 settembre alle 15:00 allo Spazio Alfieri
Bologna: 27 settembre alle 19:00 e alle 21:30 al Pop Up Cinema Medica 4K
Padova: 28 settembre alle 15:30 al Multiastra
Torino: 28 settembre alle 10:30 al Centrale e alle 14:30 al F.lli Marx
Milano: 28 settembre alle 16:30 al Colosseo, alle 19:00 all’Anteo Palazzo e alle 21:30 al Beltrade
Le prevendite e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di I Wonder Pictures.
Le parole della regista
La regista del film La voce di Hind Rajab, Kaouther Ben Hania, ha spiegato con chiarezza il cuore del progetto: “Al centro di questo film c'è qualcosa di molto semplice e molto difficile da tollerare. Non posso accettare un mondo in cui un bambino chiede aiuto e nessuno accorre. Quel dolore, quel fallimento, appartiene a tutti noi.
Questa storia non riguarda solo Gaza. Parla di un dolore universale. E credo che la finzione (soprattutto quando attinge a eventi verificati, dolorosi, reali) sia lo strumento più potente del cinema. Più potente del rumore delle ultime notizie o dell'oblio dello scorrimento. Il cinema può conservare una memoria. Il cinema può resistere all'amnesia. Possa la voce di Hind Rajab essere ascoltata”.
Sinossi ufficiale del film
La pellicola La voce di Hind Rajab racconta la seguente storia drammatica.
È il 29 gennaio 2024, e i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata d’emergenza: una bambina di sei anni, intrappolata in un’auto sotto i colpi di una sparatoria a Gaza, implora di essere salvata. La sua voce diventa l’unico filo che li guida in un disperato tentativo di soccorso.
La voce di Hind Rajab ricostruisce questa vicenda con attori professionisti, ma conserva l’elemento più autentico: la registrazione originale della voce della piccola Hind. Un film che, attraverso il cinema, restituisce memoria a una storia vera e sconvolgente.