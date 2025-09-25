La voce di Hind Rajab, tutto sul film al cinema da oggi

La regista tunisina Kaouther Ben Hania, conosciuta per Quattro figlie e sostenuta in questa nuova impresa da figure di primo piano come Brad Pitt e Alfonso Cuarón, affronta con il film La voce di Hind Rajab la drammatica vicenda di Hind Rajab, bambina palestinese di sei anni rimasta intrappolata a Gaza durante una sparatoria nel gennaio 2024.

Il film ricostruisce quelle ore disperate attraverso attori professionisti, ma la forza emotiva nasce dalla presenza autentica della piccola protagonista: la voce che si ascolta per tutta la durata della pellicola è infatti la registrazione originale delle sue richieste di aiuto al telefono.

L’effetto è un racconto cinematografico che si muove tra documentario e finzione, capace di restituire il peso di un dramma individuale che diventa simbolo universale dell’impotenza di fronte alla guerra.