AG4IN, il film di De Laurentis sullo scudetto del Napoli al cinema

Introduzione
Nella notte del 23 maggio 2025 il Napoli batte il Cagliari 2-0 regalando così il quarto scudetto della sua storia centenaria ai tifosi e alla città. Il 24 settembre 2025 (quattro mesi dopo) l’uscita nelle sale di AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli, il documentario che celebra la stagione 2024/25, e che ha visto la squadra conquistare il quarto titolo di Serie A. Diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, il film racconta non solo le partite, ma anche i momenti più intimi e decisivi vissuti negli spogliatoi, mostrando i sacrifici, le tensioni, le emozioni e e l'immensa gioia dei protagonisti di questo trionfo ag4ain.
Quello che devi sapere
Con il fiato sospeso fino al '90
A differenza dei precedenti scudetti - dove la vittoria era già gerta diverse settimane prima della fine del campionato - questa volta la tensione è durata fino all’ultima giornata. Il presidente Aurelio De Laurentiis racconta che la scelta di girare il film è stata presa sin dall’inizio della stagione proprio per catturare ogni momento e renderlo parte di una narrazione cinematografica avvincente. La suspense, gli alti e bassi della stagione e l’attesa per il risultato finale hanno dato al film un ritmo unico, diverso dai tradizionali documentari sportivi, rendendo la visione emozionante anche per chi segue il calcio con passione ma non è tifoso del Napoli.
Dietro le quinte
AG4IN offre immagini esclusive dagli spogliatoi, dove il capitano Giovanni Di Lorenzo e l’allenatore Antonio Conte parlano con i giocatori dell’atteggiamento da tenere in campo e delle responsabilità che accompagnano una squadra vincente. Il film mostra anche le celebrazioni, i momenti di tensione e le riflessioni dei giocatori dopo le partite più importanti. La decisione di mostrare il dietro le quinte ha dato al film una dimensione umana e realistica, rendendo il pubblico partecipe delle strategie, delle emozioni e delle dinamiche interne del club.
Un successo al botteghino
L’uscita del film ha subito riscosso grande successo. Al debutto, AG4IN ha attratto migliaia di spettatori, conquistando il primo posto al botteghino italiano. Questo risultato non solo dimostra l’affetto dei tifosi per la squadra, ma anche l’interesse per un racconto cinematografico che unisce sport e cinema. La combinazione di immagini di gioco, momenti di vita quotidiana della squadra e interviste con i protagonisti ha reso il film avvincente e accessibile a un pubblico più ampio, al di là dei soli appassionati di calcio.
Il futuro del film sul Napoli SSC
De Laurentiis ha annunciato che la narrazione della storia del Napoli continuerà anche in futuro. In vista del centenario del club nel 2026, sono già previsti altri film che documenteranno le stagioni successive. L’obiettivo è raccontare in modo autentico e coinvolgente la crescita della squadra, i nuovi giocatori e le nuove sfide, creando una sorta di archivio cinematografico della storia contemporanea del Napoli.
Dove vederlo
AG4IN è disponibile in selezionati cinema italiani (la lista è consultabile sulla pagina ufficiale SSC Napoli) e rappresenta un’occasione per rivivere le emozioni della stagione appena conclusa. Il film celebra la passione, la determinazione e il successo di una squadra che ha scritto una nuova pagina della storia del calcio italiano, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre la semplice cronaca sportiva.