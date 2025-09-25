AG4IN, il film di De Laurentis sullo scudetto del Napoli al cinema

A differenza dei precedenti scudetti - dove la vittoria era già gerta diverse settimane prima della fine del campionato - questa volta la tensione è durata fino all’ultima giornata. Il presidente Aurelio De Laurentiis racconta che la scelta di girare il film è stata presa sin dall’inizio della stagione proprio per catturare ogni momento e renderlo parte di una narrazione cinematografica avvincente. La suspense, gli alti e bassi della stagione e l’attesa per il risultato finale hanno dato al film un ritmo unico, diverso dai tradizionali documentari sportivi, rendendo la visione emozionante anche per chi segue il calcio con passione ma non è tifoso del Napoli.