Il nuovo legal thriller diretto dal regista americano arriva in prima TV su Sky Cinema lunedì 15 settembre alle 21:15. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, inclusa la versione in 4K
Lunedì 15 settembre alle 21:15, Sky Cinema Uno trasmette in prima TV “Giurato numero 2”, il nuovo film diretto da Clint Eastwood, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K per gli abbonati con Sky Q via satellite o Sky Glass. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film segna il 42° lavoro da regista per Eastwood, che a 93 anni torna a esplorare uno dei suoi temi più ricorrenti: il conflitto tra legge e coscienza individuale.
Un verdetto che pesa sulla coscienza
Protagonista del film è Nicholas Hoult, nei panni di Justin Kemp, un padre di famiglia chiamato a far parte della giuria in un processo per omicidio. Kemp si trova presto di fronte a un dilemma morale: influenzare il verdetto e rischiare di condannare — o assolvere — un uomo accusato di un crimine gravissimo. Accanto a Hoult, un cast di volti noti tra cui Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, Chris Messina, Zoey Deutch e Adrienne C. Moore. Il film costruisce la tensione attraverso sguardi, silenzi e scelte interiori, in pieno stile Eastwood.
Una settimana dedicata a Eastwood su Sky Cinema Collection
Da sabato 13 a venerdì 19 settembre, Sky Cinema Collection accende i riflettori sulla longeva e variegata carriera dell’attore e regista Clint Eastwood, che nel corso degli anni ha ottenuto 5 premi Oscar®, 6 Golden Globe e 3 David di Donatello.
Tra i 16 film in programmazione, oltre alla prima TV Giurato numero 2, troviamo il thriller da antologia Potere assoluto, in cui Eastwood interpreta un ladro che per caso assiste a un omicidio commesso dal Presidente degli Stati Uniti (Gene Hackman); il capolavoro da 4 Oscar® Million Dollar Baby, con Hilary Swank e Morgan Freeman; e Gran Torino, dove veste i panni di un burbero veterano di guerra che diventa il mentore di un ragazzo asiatico che ha cercato di rubargli l’automobile.
Tra i film diretti da Eastwood non mancheranno il memorabile Mystic River, con Tim Robbins, Kevin Bacon e Sean Penn; Sully, il biopic con Tom Hanks nei panni del capitano Sullenberger, accusato dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una manovra coraggiosa; e Ore 15:17 – Attacco al treno, la storia vera di tre ragazzi americani che riuscirono a sventare un attentato dell’Isis sul treno Amsterdam–Parigi.
Infine, da ricordare il cult assoluto del cinema carcerario Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel, e la celebre “trilogia del dollaro” di Sergio Leone, che contribuì a lanciare la carriera di Eastwood: Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo.
