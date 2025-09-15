Morto Gianni Quaranta, scenografo premio Oscar per Camera con vista

Ottantuno anni, Quaranta era anche regista e costumista per cinema, teatro lirico e prosa. Nella sua carriera, oltre all'Oscar, anche un Ceasar per "Farinelli - voce regina"

Gianni Quaranta, premio Oscar per Camera con Vista, è morto all'età di 81 anni. Scenografo, regista e costumista per cinema, pubblicità, teatro lirico e prosa, ha lavorato per decenni tra Roma, Milano, New York e Los Angeles, collezionando nomination e premi.

La carriera

Tra i più importanti scenografi e costumisti italiani, capace di lasciare un segno indelebile nel cinema internazionale, Gianni Quaranta nacque ad Arsiè, sulle montagne bellunesi, nel 1943. Si formò all'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, avvicinandosi presto al mondo del teatro e del cinema grazie al suo talento visivo e alla sua sensibilità per lo spazio scenico. In carriera, ha collaborato con registi di fama mondiale come Franco Zeffirelli, Luchino Visconti e Peter Hall, imponendosi come un maestro nella creazione di ambientazioni che univano rigore storico e forza narrativa. La sua carriera è stata caratterizzata da una straordinaria versatilità, che lo ha portato a lavorare non solo nel cinema ma anche nell’opera lirica e nel teatro, dove ha firmato scenografie per alcune delle più prestigiose produzioni internazionali.

A Gianni Quaranta si devono le scenografie di capolavori quali La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi, Tre simpatiche carogne di François Giroud e Cortesie per gli ospiti di Paul Schrader, di Tutto a posto niente in ordine di Lina Wertmuller e di Novecento di Bernardo Bertolucci.