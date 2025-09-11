La riunione di condominio, cosa sapere sulla nuova commedia spagnola

Ambientata in un condominio nel cuore della capitale spagnola, la storia racconta le vicissitudini di quella che può sembrare una (apparente) noiosa e routinaria riunione tra inquilini: all’ordine del giorno c’è il cambio dell’ascensore condominiale. Quello che però fa scattare la miccia, tramutando l’assemblea in un acceso conflitto, è l’annuncio da parte dell’amministratore dell’arrivo di un nuovo affittuario nel palazzo che ha problemi di salute mentale. I pregiudizi e le paure si rincorrono subito tra i vicini, che si dividono tra chi è aperto ai nuovi arrivi e chi, a causa di rancori e scarsa empatia, è costretto a lasciar cadere la maschera della convivenza civile e pacifica.