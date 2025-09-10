Festa del Cinema di Roma 2025, svelato il poster ufficiale

La kermesse cinematografica della Capitale, che quest'anno giunge alla ventesima edizione, ha scelto come volto ufficiale un'immagine proveniente dalla produzione di Franco Pinna, nato cento anni fa. Il tributo al maestro italiano della fotografia proseguirà con tre esposizioni parallele

A poco più di un mese dall'avvio della kermesse, la Festa del Cinema di Roma svela quale sarà la sua immagine ufficiale di quest'anno, un'edizione speciale perché segna il ventesimo anniversario della nascita del Festival cinematografico della Capitale.

È di Franco Pinna l'immagine scelta per l'edizione 2025, un tributo al grande fotografo italiano scomparso nel 1978 e che nasceva esattamente cento anni fa.

L'immagine selezionata è tratta da una ripresa effettuata sul set del film Giulietta degli spiriti di Federico Fellini, titolo iconico della filmografia del grande cineasta del 1965.

L'immagine è una corsa onirica e divertente, uno scatto pieno di poesia in cui la sagoma di Fellini, di spalle, è riconoscibilissima.

Il poster dal set di Giulietta degli spiriti con Fellini La Festa del Cinema di Roma, in programma nella Capitale dal 15 al 26 ottobre, riavvolge il nastro a sessant'anni fa ispirandosi all'arte di Fellini e allo sguardo di Franco Pinna per catturare l'attenzione su una manifestazione che è diventata un punto di riferimento del settore per i cinefili nazionali e internazionali.

La kermesse, che presto comunicherà ospiti e programma, inizia a svelare, insieme al poster, le iniziative culturali che accompagnano l'edizione 2025.

Roma quest'anno celebrerà Franco Pinna attraverso tre mostre parallele allestite in tre luoghi della città collegati alla Festa del Cinema, esposizioni aperte al pubblico anche dopo la chiusura dell'evento.

La scelta di puntare i riflettori su Pinna non è casuale: quest'anno ricorre l'anniversario dei cento anni dalla sua nascita.

Maestro della fotografia e fotografo italiano tra i più importanti del secolo scorso, Pinna affiancò coi suoi obiettivi Federico Fellini negli anni magici della sua produzione documentandola dai vari set come spettatore non partecipante.

Nello specifico, l'immagine scelta, fa riferimento al set di Giulietta degli spiriti ella scena in cui Giulietta (Masina) ricorda la fuga in biplano di suo nonno (Lou Gilbert) insieme a un’affascinante circense (Sandra Milo). I due venivano inseguiti invano da parenti e conoscenti che volevano evitare lo scandalo. Fellini (di spalle) impartisce istruzioni sulla scena col megafono in mano. Una corsa verso la libertà, lontano dai pregiudizi. Leggi anche Mostra del Cinema di Venezia 2025, il manifesto di Manuele Fior

Tre mostre a Roma per celebrare Franco Pinna La Festa del Cinema di Roma celebrerà Franco Pinna attraverso altre iniziative. Il centenario della nascita del fotografo sarà al centro di tre mostre, una delle quali, "Franco Pinna - MONDOCINEMA", sarà aperta proprio nei giorni della Festa del Cienema (dal 15 e fino al 27 ottobre) nel foyer della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, cento immagini che raffiguranovolti del cinema, scattate tra gli anni Cinquanta e i Settanta del secolo scorso.

La seconda mostra, alla Casa del Cinema dal 10 ottobre al 30 novembre, è una testimonianza del lavoro d'inchiesta giornalistica e della propensione all'approccio neorealistico alla fotografia di Pinna. "Franco Pinna e Pier Paolo Pasolini – VIAGGIO AL TERMINE DEL MANDRIONE" è una raccolta di una cinquantina di immagini che provano la comunanza di visione tra Pinna e Pasolini.

La terza mostra si svolgerà all'aperto a Via Veneto ed è realizzata in collaborazione con il I Municipio, l’Associazione Via Veneto e il sostegno di Molinari.

La mitica strada de La dolce vita di Fellini, farà da cornice naturale alle immagini del cineasta al lavoro e durante le sue pause sul set di capolavori della settima arte, una selezione di scatti che restituiscono al pubblico un imperdibile ritratto dell'autore, raccontando il suo rapporto speciale col suo fidato fotografo di scena.

