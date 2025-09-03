One True Loves, trama e cast del film stasera in tv tratto dal romanzo Un amore per dueCinema
Va in onda in prima tv su Rai 1 un film che parla d'amore, tra pianti e risate. Emma è una giovane vedova, il cui marito è scomparso a seguito di un incidente aereo. Quando ritrova l'amore, quell'uomo creduto morto torna. E per il suo cuore scegliere sarà complicato
Mercoledì 3 settembre, su Rai 1, va in onda in prima tv One True Loves. Il film, tratto dal romanzo Amore per due di Taylor Jenkins Reid, porta in scena un'originale storia d'amore.
La trama
Emma e Jesse sembrano avere tutto: un amore profondo, un matrimonio giovane e pieno di promesse, una vita insieme costruita all’insegna dell’avventura e della complicità. Ma il destino spezza all’improvviso quella felicità: Jesse rimane coinvolto in un incidente aereo durante un viaggio di lavoro in Alaska, e viene dato per disperso. Per Emma è uno shock devastante: affronta il lutto, il dolore e la necessità di reinventarsi. Dopo un lungo percorso di sofferenza, decide di tornare nella sua città natale, dove ritrova Sam, un vecchio amico. Con lui, passo dopo passo, Emma riscopre la stabilità, la serenità e una forma nuova di amore, più matura e rassicurante. Quando tutto sembra ormai ricostruito, Jesse ricompare miracolosamente: è sopravvissuto e ha lottato per anni per tornare da lei. Emma si trova così sospesa tra due vite, due amori, due versioni di sé: quella della giovane donna innamorata e sognatrice e quella dell’adulta che ha imparato a rialzarsi. La sua scelta diventa il cuore della storia: non solo tra due uomini, ma tra due strade possibili per il futuro.
Il cast
One True Loves ha per protagonista Phillipa Soo, conosciuta per il suo ruolo nel musical Hamilton. Soo interpreta Emma con grande intensità ed empatia, restituendo tutta la complessità emotiva di una donna divisa tra passato e presente. Al suo fianco ci sono Luke Bracey, che presta volto e carisma a Jesse, il marito avventuroso e romantico tornato inaspettatamente nella vita della protagonista, e Simu Liu, star di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, che interpreta invece Sam, e rappresenta la stabilità e la nuova possibilità di felicità per Emma. La regia è di Andy Fickman, debuttante nel 2022 con American Party - Due gambe da sballo e regista di Parental Guidance, Cambio di gioco e Corsa a Witch Mountain.