Va in onda in prima tv su Rai 1 un film che parla d'amore, tra pianti e risate. Emma è una giovane vedova, il cui marito è scomparso a seguito di un incidente aereo. Quando ritrova l'amore, quell'uomo creduto morto torna. E per il suo cuore scegliere sarà complicato

Mercoledì 3 settembre, su Rai 1, va in onda in prima tv One True Loves. Il film, tratto dal romanzo Amore per due di Taylor Jenkins Reid, porta in scena un'originale storia d'amore.

La trama

Emma e Jesse sembrano avere tutto: un amore profondo, un matrimonio giovane e pieno di promesse, una vita insieme costruita all’insegna dell’avventura e della complicità. Ma il destino spezza all’improvviso quella felicità: Jesse rimane coinvolto in un incidente aereo durante un viaggio di lavoro in Alaska, e viene dato per disperso. Per Emma è uno shock devastante: affronta il lutto, il dolore e la necessità di reinventarsi. Dopo un lungo percorso di sofferenza, decide di tornare nella sua città natale, dove ritrova Sam, un vecchio amico. Con lui, passo dopo passo, Emma riscopre la stabilità, la serenità e una forma nuova di amore, più matura e rassicurante. Quando tutto sembra ormai ricostruito, Jesse ricompare miracolosamente: è sopravvissuto e ha lottato per anni per tornare da lei. Emma si trova così sospesa tra due vite, due amori, due versioni di sé: quella della giovane donna innamorata e sognatrice e quella dell’adulta che ha imparato a rialzarsi. La sua scelta diventa il cuore della storia: non solo tra due uomini, ma tra due strade possibili per il futuro.