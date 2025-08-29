The Brutalist, da stasera il film con Adrien Brody è su Sky e NOW

Arriva in prima TV su Sky Cinema il pluripremiato film con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. Appuntamento venerdì 29 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Presentato in Selezione Ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Leone d'Argento per la Miglior Regia, e vincitore di tre Golden Globes (miglior film drammatico, miglior regia e miglior attore drammatico ad Adrien Brody) e altrettanti premi Oscar® - Miglior Attore Protagonista ad Adrien Brody, Miglior Fotografia e Colonna Sonora), The Brutalist è scritto e diretto da Brady Corbet e co-sceneggiato con Mona Fastvold, e racconta la storia di Lászlò Toth, un architetto ebreo ungherese sopravvissuto all'Olocausto che, in fuga dall'Europa del dopoguerra, emigra negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita. Le esperienze di Lászlò in America riflettono quelle di artisti chiave del movimento brutalista, tra cui Louis Kahn, Mies van der Rohe e, soprattutto, l'ungherese Marcel Breuer.

László Toth, architetto e sopravvissuto In fuga dall’Europa del dopoguerra, il visionario architetto László Toth arriva in America per ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet, dopo essere stato costretto a separarsi da lei durante la guerra da confini e regimi mutevoli. Da solo in uno strano nuovo paese, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e famoso industriale Harrison Lee Van Buren riconosce il suo talento per l'edilizia. Ma potere ed eredità hanno un prezzo elevato… Approfondimento Adrien Brody, Oscar 2025 come Miglior Attore: i suoi film più famosi

La rassegna “Film da Leoni” su Sky Cinema The Brutalist è uno dei titoli di punta della collezione “Film da Leoni”, in onda su Sky Cinema Due in occasione dell’82ª Mostra del Cinema di Venezia. La rassegna include 17 film premiati nelle edizioni passate, tra cui quattro prime visioni del 2024: Io sono ancora qui, Babygirl, La stanza accanto e The Brutalist stesso. Tra i titoli italiani spiccano Nuovomondo, Terraferma, È stato il figlio, Anime nere, Padrenostro e Vermiglio. Sul fronte internazionale, da non perdere Priscilla di Sofia Coppola, Still Life, Michael Collins, La La Land e Povere creature! di Yorgos Lanthimos.