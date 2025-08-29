Le mie ragazze di carta, il cast del film stasera in tv

5/7 ©Getty

Neri Marcorè è Don Marcello, prete dell’oratorio e allenatore della squadra di rugby in cui gioca Tiberio. Uomo pacato e comprensivo, è una figura guida per l'adolescente. Marcorè è tra i più apprezzati attori italiani, tre volte candidato al David di Donatello (per Il cuore altrove, La seconda notte di nozze e Zamora)

Neri Marcorè ospite a Stories su Sky Tg24. VIDEO