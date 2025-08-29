Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Le mie ragazze di carta, il cast del film stasera in tv

Cinema fotogallery
7 foto
©Webphoto

Va in onda in prima tv su Rai 1, venerdì 29 agosto, il film del 2023 scritto e diretto da Luca Lucini. Al centro della trama vi è la famiglia Bottacin che, sul finire degli anni Settanta, si trasferisce dalla campagna in una città del trevigiano

Spettacolo: Ultime gallery

Le mie ragazze di carta, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda in prima tv su Rai 1, venerdì 29 agosto, il film del 2023 scritto e diretto da Luca...

7 foto

Mostra Cinema Venezia 2025, i look sul red carpet della terza serata

Cinema

Il Festival del Cinema è entrato nel vivo e il Lido di Venezia è ormai ufficialmente uno dei...

5 foto

Mercoledì 2, Lady Gaga posa con Jenna Ortega e il cast. FOTO

Serie TV

La popstar e attrice, che presto debutterà nella serie co-ideata da Tim Burton, ha preso parte...

14 foto

Aspettando Julia Roberts a Venezia: i red carpet più memorabili. FOTO

Cinema

Una carriera lunga quasi quarant'anni, un Oscar, tre Golden Globes, almeno una dozzina di titoli...

17 foto

Troy, il cast del film con Brad Pitt ed Eric Bana. FOTO

Cinema

Va in onda su Rete 4, giovedì 28 agosto, il film del 2004 basato sull'Iliade di Omero. Al...

8 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    After the Hunt, la recensione del film di Guadagnino con Julia Roberts

    Cinema

    Fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 82, After the Hunt segna il ritorno di Luca...

    Gaia pubblica il nuovo singolo Nuda: testo e significato

    Musica

    A marzo la cantante ha lanciato il nuovo album Rosa dei Venti, arrivato a quasi quattro anni di...

    Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling nella prima immagine del film

    Cinema

    Pubblicata la prima foto di Star Wars: Starfighter con protagonista Ryan Gosling. Dietro la...