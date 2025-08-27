Nata per te, la vera storia del film stasera in tv

Va in onda in prima visione su Canale 5, mercoledì 27 agosto, il film che porta in scena la vera storia di Luca Trapanese e della piccola Alba, una bambina con la sindrome di down, diventata la sua famiglia
Nata per te è una storia d'amore. L'amore di un padre, single e gay, per la sua bambina. Che, nata con la sindrome di Down, ha scelto di adottare. Per regalargli un futuro migliore.
La trama di Nata per te
Nata per te, tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Trapanese e Luca Mercadante, racconta una storia vera e commovente: Luca Trapanese, un uomo single, omosessuale, di fede cattolica e impegnato nel volontariato, coltiva da tempo il desiderio di diventare padre. Quando al tribunale di Napoli emerge il caso di Alba, una neonata con sindrome di Down abbandonata in ospedale, Luca decide di farsi avanti per prendersene cura. Nonostante un sistema giudiziario che favorisce le coppie eterosessuali, la sua determinazione—unita all'aiuto dell'avvocatessa Teresa Ranieri—intraprende il cammino dell’affidamento a lungo termine. L'iter legale e umano è complesso e pieno di ostacoli: Alba viene respinta da molte famiglie tradizionali e Luca si trova a fare i conti non solo con la burocrazia, ma anche con il giudizio sociale. Tuttavia, dopo una fase iniziale di affido temporaneo, l’affetto e la dedizione di Luca convincono la giudice a convalidare l’adozione. Alba Stellamia diventa Alba Trapanese. E Luca entra nella storia come il primo 0padre single gay ad aver adottato una bambina in Italia.
Ambientato tra Napoli e Ischia, Nata per te non si concentra solo sulla procedura legale, ma racconta la vita quotidiana di questa nuova famiglia: i gesti semplici, le emozioni, le difficoltà e la costruzione di un legame attraverso momenti intimi e autentici. È un riflessione delicata e potente sul significato di famiglia, sull’inclusione e sul coraggio di seguirne la propria chiamata, anche in un contesto ancora segnato da pregiudizi.
La storia vera
In Nata per te recitano Pierluigi Gigante nei panni di Luca Trapanese, Teresa Saponangelo (David di Donatello per È stata la mano di Dio) e Barbora Bobulova. Ma qual è la vera storia dietro al film?
La pellicola si basa sulla vicenda reale di Luca Trapanese, napoletano classe 1977, primo uomo single in Italia ad ottenere l’affidamento di una bambina con sindrome di Down. Quando ha scelto di adottare Alba, Luca aveva alle spalle una lunga esperienza di volontariato e assistenza alle persone con disabilità. Di fronte a quella bimba abbandonata in ospedale, rifiutata da oltre trenta famiglie, ha scelto di farsi avanti. E, nonostante le difficoltà legate alle leggi italiane, che rendono molto complicata l’adozione per uomini single e ancor più per un omosessuale dichiarato, ha deciso di presentarsi come candidato per l’affidamento. La sua richiesta, all’inizio, era solo per un’accoglienza temporanea. Ma l’amore e la dedizione che ha sviluppato verso Alba hanno convinto il tribunale a concedergli la possibilità di adottarla. Nel 2018 l’adozione è stata ufficializzata.
Oggi Luca racconta sui social la sua storia di amore, inclusione e cambiamento culturale. Con Alba ha costruito una famiglia piena di affetto e normalità quotidiana, diventando un simbolo di lotta ai pregiudizi. La loro storia è stata poi narrata nel libro Nata per te, scritto con l’amico e autore Luca Mercadante, da cui è stato tratto il film.