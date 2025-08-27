Nata per te, la vera storia del film stasera in tv

Nata per te è una storia d'amore. L'amore di un padre, single e gay, per la sua bambina. Che, nata con la sindrome di Down, ha scelto di adottare. Per regalargli un futuro migliore.

La trama di Nata per te

Nata per te, tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Trapanese e Luca Mercadante, racconta una storia vera e commovente: Luca Trapanese, un uomo single, omosessuale, di fede cattolica e impegnato nel volontariato, coltiva da tempo il desiderio di diventare padre. Quando al tribunale di Napoli emerge il caso di Alba, una neonata con sindrome di Down abbandonata in ospedale, Luca decide di farsi avanti per prendersene cura. Nonostante un sistema giudiziario che favorisce le coppie eterosessuali, la sua determinazione—unita all'aiuto dell'avvocatessa Teresa Ranieri—intraprende il cammino dell’affidamento a lungo termine. L'iter legale e umano è complesso e pieno di ostacoli: Alba viene respinta da molte famiglie tradizionali e Luca si trova a fare i conti non solo con la burocrazia, ma anche con il giudizio sociale. Tuttavia, dopo una fase iniziale di affido temporaneo, l’affetto e la dedizione di Luca convincono la giudice a convalidare l’adozione. Alba Stellamia diventa Alba Trapanese. E Luca entra nella storia come il primo 0padre single gay ad aver adottato una bambina in Italia.

Ambientato tra Napoli e Ischia, Nata per te non si concentra solo sulla procedura legale, ma racconta la vita quotidiana di questa nuova famiglia: i gesti semplici, le emozioni, le difficoltà e la costruzione di un legame attraverso momenti intimi e autentici. È un riflessione delicata e potente sul significato di famiglia, sull’inclusione e sul coraggio di seguirne la propria chiamata, anche in un contesto ancora segnato da pregiudizi.